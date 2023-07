Musiałowski trafił do Liverpoolu w 2020 roku i od tego czasu gra w młodzieżowych zespołach "The Reds". W Anglii pisano o nim w kontekście dużego talentu, który zauważył również Juergen Klopp, zapraszając go na treningi z pierwszym zespołem. W lutym Musiałowski popisał się kapitalnym trafieniem w meczu młodzieżówek Liverpoolu i Herthy Berlin, regularnie gra także w reprezentacji Polski u-21, gdzie w marcu zdobył gola w meczu z Albanią.

PKO Ekstraklasa. Cztery kluby w grze o transfer Mateusza Musiałowskiego

Dlaczego więc nie dostał do tej pory szansy w żadnym meczu pierwszej drużyny Liverpoolu? Odpowiedzią mają być wahania formy, na co zwraca uwagę Jack Lusby, dziennikarz "FourFourTwo", który poinformował także o sporym zainteresowaniu Polakiem ze strony klubów PKO Ekstraklasy. W ostatnim czasie miało miejsce też małe zamieszanie wokół piłkarza, dotyczące osoby, która ma go reprezentować w potencjalnych rozmowach transferowych. Według jego informacji teraz zajmować się tym mają rodzice zawodnika, którzy zastąpią dotychczas współpracującego z nim agenta.

Nie był brany pod uwagę przy przedsezonowych zdjęciach akademii Liverpoolu. Jego kontrakt wygasa w 2024 roku i pojawiło się spore zainteresowanie polskich klubów. W ostatnim czasie rozstał się także z agentem i mają reprezentować go rodzice. Szkoda, że nie wyszło mu w Liverpoolu, bo jego talent widać gołym okiem, ale brakowało mu powtarzalności ~ pisze angielski dziennikarz

Wymienia on także konkretnie, które kluby wykazały zainteresowanie 19-latkiem, są to Lech Poznań, Widzew Łódź, ŁKS i Górnik Zabrze. W grę ma wchodzić z kolei wypożyczenie albo wypożyczenie z opcją wykupu. W tych klubach naturalnie miałby szansę na debiut w seniorskim futbolu, bo do tej pory występował tylko w rozgrywkach młodzieżowych. Wszystkie wymienione kluby są aktywne w trwającym okienku transferowym, a być może Musiałowski będzie kolejnym ich potencjalnym wzmocnieniem. To potwierdzałoby też wcześniejsze doniesienia polskich mediów.

Musiałowski w minionym sezonie zagrał w 17 meczach Premier League 2, w których zdobył 2 gole.

Nowy sezon PKO Ekstraklasy wystartuje 21 lipca. Lech zagra w niej z Piastem Gliwice, Górnik z Radomiakiem Radom, Widzew z Puszczą Niepołomice, a ŁKS z Legią Warszawa.

Mateusz Musiałowski może trafić do PKO Ekstrakalsy /

Mateusz Musiałowski w barwach Liverpoolu /

Mateusz Musiałowski /