Cztery gole i zwrot akcji w derbach Trójmiasta. Co za mecz w Gdyni

Tomasz Chabiniak

W piątkowych derbach Trójmiasta nie zabrakło ani dużej liczby goli, ani ich pięknej urody, ani zwrotu akcji. Arka Gdynia mocno zaczęła, przetrwała kolejne ataki rywali, po czym zadała drugi cios. To jednak nie był koniec, Lechia Gdańsk się nie poddała, co skończyło się remisem 2:2. 23. kolejka PKO Ekstraklasy zaczęła się więc od dwóch meczów, w których łącznie padło aż dziewięć bramek.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu piłkarskiego na stadionie, jeden z nich ubrany w żółto-niebieski strój kontroluje piłkę, drugi w zielono-białym stroju próbuje go powstrzymać.
Oskar Kubiak w meczu z Lechią, 27.02.2026 r.MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORTNewspix.pl

Jeśli spojrzeć na to, że Arka Gdynia jest druga w "domowej" tabeli Ekstraklasy, na swoim stadionie zanotowała jak dotąd bilans 7-3-1 i nie pozwoliła się na nim pokonać Lechii Gdańsk przy ostatnich trzech okazjach, poprzeczka przed podopiecznymi Johna Carvera stała zawieszona wysoko. Z drugiej strony goście mogą być zadowoleni z przebiegu sezonu, gdyby nie pięciopunktowa kara od Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej byliby o dwa oczka od strefy europejskich pucharów, więc na boisku nikogo bać się nie muszą.

Co wyszło z tego wszystkiego w piątkowych derbach Trójmiasta? Wiadomo było na pewno, że murawa na obiekcie przy ulicy Olimpijskiej nie pomoże w eleganckim rozgrywaniu futbolówki. Gospodarze zaczęli z wysokiego "C", Luis Perea wyłuskał piłkę z gąszczu piłkarzy, przebiegł z nią kilka metrów, a następnie zostawił ją Oskarowi Kubiakowi. Ten cudownie przymierzył zza pola karnego, piłka poleciała niemal w samo okienko, odbiła się jeszcze od poprzeczki.

Bujar Pllana mógł szybko odpowiedzieć, ale zabrakło mu celności. Próbował również Tomas Bobcek. Na koniec pierwszego kwadransa Słowak trafił nawet do siatki, ale był na oczywistym spalonym. Szukał szczęścia także trzeci raz, ale znowu nie znalazł. Po upływie pół godziny gra trochę zwolniła, a ok. 40. minuty całkowicie się zatrzymała, bo dym z materiałów pirotechnicznych zabrał widoczność.

Sędzia doliczył aż dziesięć minut, w których wydawało się, że musi być 1:1, ale jakimś cudem kolejne uderzenie Bobcka - tym razem głową - na słupek zbił Kike Hermoso. Wynik nie zmienił się już przed przerwą, ale zmienił tuż po niej. Wystarczyło kilkadziesiąt sekund drugiej połowy, by Arka podwyższyła prowadzenie za sprawą Marca Navarro.

Nazarij Rusyn był bardzo aktywny, by trafić na 3:0, ale to zawodnicy z Gdańska zaraz przejęli kontrolę nad meczem. W ciągu trzech minut doprowadzili do stanu 2:2. Najpierw Kacper Sezonienko znalazł trochę wolnego miejsca w zagęszczonym polu karnym, a następnie Iwan Żelizko jakby pozazdrościł urody trafienia Kubiakowi i również ładnie trafił z dystansu.

Trudno było przewidzieć, czy przyjezdni pójdą za ciosem, czy może Arka się otrząśnie. Piłkarze Dawida Szwargi przecież już niedawno roztrwonili dwubramkową przewagę, miało to miejsce z Legią Warszawa 7 lutego. Wtedy skończyło się na podziale punktów. Teraz scenariusz się powtórzył, bo obie strony wydawały się szanować jedno oczko.

Z ostatnich minut warto odnotować słupek Rusyna, bezskuteczne domaganie się przez Gdynian odgwizdania rzutu karnego (co z pewnością będzie tematem analiz) oraz piłki meczowej ze strony Lechii - ostatni strzał oddał nieodpuszczający Bobcek.

PKO Ekstraklasa
23. Kolejka
27.02.2026
20:30
Zakończony
Oskar Kubiak
6'
Marc Navarro
46'
Kacper Sezonienko
54'
Ivan Zhelizko
57'
Statystyki meczu

Arka Gdynia
2 - 2
Lechia Gdańsk
Posiadanie piłki
51%
49%
Strzały
11
13
Strzały celne
3
7
Strzały niecelne
4
5
Strzały zablokowane
4
1
Ataki
44
58

Składy drużyn

Arka Gdynia
Lechia Gdańsk
Rezerwowi

