Cztery gole i zwrot akcji w derbach Trójmiasta. Co za mecz w Gdyni

Jeśli spojrzeć na to, że Arka Gdynia jest druga w "domowej" tabeli Ekstraklasy, na swoim stadionie zanotowała jak dotąd bilans 7-3-1 i nie pozwoliła się na nim pokonać Lechii Gdańsk przy ostatnich trzech okazjach, poprzeczka przed podopiecznymi Johna Carvera stała zawieszona wysoko. Z drugiej strony goście mogą być zadowoleni z przebiegu sezonu, gdyby nie pięciopunktowa kara od Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej byliby o dwa oczka od strefy europejskich pucharów, więc na boisku nikogo bać się nie muszą.

Co wyszło z tego wszystkiego w piątkowych derbach Trójmiasta? Wiadomo było na pewno, że murawa na obiekcie przy ulicy Olimpijskiej nie pomoże w eleganckim rozgrywaniu futbolówki. Gospodarze zaczęli z wysokiego "C", Luis Perea wyłuskał piłkę z gąszczu piłkarzy, przebiegł z nią kilka metrów, a następnie zostawił ją Oskarowi Kubiakowi. Ten cudownie przymierzył zza pola karnego, piłka poleciała niemal w samo okienko, odbiła się jeszcze od poprzeczki.

Remis na stadionie w Gdyni. Arka podzieliła się punktami z Lechią Gdańsk

Bujar Pllana mógł szybko odpowiedzieć, ale zabrakło mu celności. Próbował również Tomas Bobcek. Na koniec pierwszego kwadransa Słowak trafił nawet do siatki, ale był na oczywistym spalonym. Szukał szczęścia także trzeci raz, ale znowu nie znalazł. Po upływie pół godziny gra trochę zwolniła, a ok. 40. minuty całkowicie się zatrzymała, bo dym z materiałów pirotechnicznych zabrał widoczność.

Sędzia doliczył aż dziesięć minut, w których wydawało się, że musi być 1:1, ale jakimś cudem kolejne uderzenie Bobcka - tym razem głową - na słupek zbił Kike Hermoso. Wynik nie zmienił się już przed przerwą, ale zmienił tuż po niej. Wystarczyło kilkadziesiąt sekund drugiej połowy, by Arka podwyższyła prowadzenie za sprawą Marca Navarro.

Nazarij Rusyn był bardzo aktywny, by trafić na 3:0, ale to zawodnicy z Gdańska zaraz przejęli kontrolę nad meczem. W ciągu trzech minut doprowadzili do stanu 2:2. Najpierw Kacper Sezonienko znalazł trochę wolnego miejsca w zagęszczonym polu karnym, a następnie Iwan Żelizko jakby pozazdrościł urody trafienia Kubiakowi i również ładnie trafił z dystansu.

Trudno było przewidzieć, czy przyjezdni pójdą za ciosem, czy może Arka się otrząśnie. Piłkarze Dawida Szwargi przecież już niedawno roztrwonili dwubramkową przewagę, miało to miejsce z Legią Warszawa 7 lutego. Wtedy skończyło się na podziale punktów. Teraz scenariusz się powtórzył, bo obie strony wydawały się szanować jedno oczko.

Z ostatnich minut warto odnotować słupek Rusyna, bezskuteczne domaganie się przez Gdynian odgwizdania rzutu karnego (co z pewnością będzie tematem analiz) oraz piłki meczowej ze strony Lechii - ostatni strzał oddał nieodpuszczający Bobcek.

Statystyki meczu Arka Gdynia 2 - 2 Lechia Gdańsk Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 11 13 Strzały celne 3 7 Strzały niecelne 4 5 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 44 58

