Czołowy snajper Ekstraklasy znalazł nowy klub. Egzotyczny kierunek

Napastnik Radomiaka Pedro Henrique został sprzedany do chińskiego zespołu Wuhan Three Towns - poinformował radomski klub na swojej stronie internetowej. Brazylijczyk w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy rozegrał 19 meczów i zdobył osiem bramek, co plasowało go w czołówce klasyfikacji snajperów.