Czołowy piłkarz Rakowa: nie wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja z Markiem Papszunem

Przemysław Langier (Interia Sport): To był chyba szalony rok dla ciebie.

Tomasz Pieńko (piłkarz Rakowa Częstochowa, kapitan reprezentacji Polski U-21): - Pełen wrażeń, pełen zmian. Pierwszy nowy klub, transfer, opuszczenie domu, pierwszy raz z dala od rodziców, z którymi już co prawda nie mieszkałem, ale byli blisko, w Lubinie. Na razie jest pozytywnie. Piłkarsko też bardzo dużo się nauczyłem w Rakowie - jeśli chodzi o zarządzanie meczem, podejście mentalne, taktyczne. Na pewno zrobiłem spory progres.

Jak się w tym wszystkim odnalazłeś?

- Pomogło mi to, że w Częstochowie trafiłem na wielu chłopaków, których już znałem - choćby z kadry młodzieżowej.

Twoje oczekiwania szły w parze z rzeczywistością, czy nastąpił jakiś rozjazd?

- Chyba to pierwsze, choć oczekiwania były bardzo duże. Od początku była duża presja na robienie dobrych wyników, nawet jeśli presja ze strony fanów jest na pewno mniejsza, niż w przypadku klubów z wielkimi stadionami. Słyszałem też wiele opinii, jak w Rakowie jest ciężko, jak się tutaj trenuje, natomiast przez to, że graliśmy też w Europie, tych treningów było mniej. To też nowe doświadczenie, bo w Zagłębiu trenowaliśmy kilka razy w tygodniu.

Przyjęło się coś takiego, że u Marka Papszuna piłkarz potrzebuje trzech miesięcy, by przystosować się do jego taktyki.

- Tak, słyszałem to kilka razy przed przyjściem do Rakowa i z taką myślą tutaj trafiłem: że wdrożenie się może zająć trochę czasu. Okazało się, że niekoniecznie, bo chyba już po dwóch tygodniach zagrałem swoje pierwsze spotkanie. Poszło łatwiej, niż niektórzy mówili.

Grałeś sporo, ale wydaje mi się, że mogłeś więcej. Czułeś, że trener czasem ostrożnie dysponuje twoimi siłami?

- Możliwe, bo przerwy w grze zdarzały mi się głównie po kadrze. Gdy mnie nie było, chłopaki łapali więcej spokoju, regenerowali się, a ja praktycznie za każdym razem na reprezentacji grałem po 90 minut. Wydaje mi się, że to mogło wpłynąć na podejście trenera Papszuna, pomimo moich oczekiwań, że wrócę z kadry i od razu wskoczę do składu Rakowa. Ale nie narzekam, bo i tak zagrałem sporo minut jesienią.

Jak to było z odejściem Marka Papszuna?

Gdybyś zamknął oczy i zobaczył, jakie trzy migawki z mijających miesięcy ci się pojawiają, co by to było?

- Wyjazdowy mecz z Maccabi, w którym odrobiliśmy straty po porażce u siebie. Bardzo dobrze się czułem wtedy na boisku, drużynowo super wyglądaliśmy, mobilizacja była ogromna. Drugi moment to mecz z Motorem Lublin, podczas którego złapaliśmy świetne flow, a trzeci to kadra - wygrany mecz z Włochami.

Trzy migawki i żadnej związanej z odejściem Marka Papszuna? Zwłaszcza, że po tej słynnej konferencji przed Rapidem Wiedeń, Raków nagle zaczął grać doskonale.

- Wyobrażam sobie, że ludzie mogli tak pomyśleć: trener ogłosił odejście, więc drużyna w jakiś cudowny sposób mocniej się zmobilizowała. Od środka wyglądało to tak, że nie wiedzieliśmy do końca, jaka jest sytuacja z trenerem. Ja dowiedziałem się o tym z konferencji, o której wspominasz. A czemu wyszedł nam taki dobry mecz? Pewnie dlatego, że od dłuższego czasu wyglądaliśmy dobrze, więc to musiało się przełożyć na dobre wyniki. Po konferencji nie poczuliśmy się wewnętrznie rozbici.

To wyglądało, jakby wręcz przeciwnie - trener ogłosił chęć odejścia, a w was wstąpiło coś nowego, jakby te sztywne ramy, z których słynął Raków Marka Papszuna, zostały poluzowane.

- Hmm… nie wydaje mi się, by coś się poluzowało. Po prostu była to konsekwencja tego, co działo się od jakiegoś czasu. Gdy już się pojawiło zwycięstwo, później następne, to do tego wszystkiego doszła spora pewność siebie. Z tyłu głowy mieliśmy, że trener zaraz odejdzie z Rakowa, ale nie nastąpiła żadna kolizja tych zdarzeń: naszej formy i informacji, że dojdzie do zmiany na ławce.

Trenera już nie ma, więc możesz powiedzieć wprost: naprawdę nie czuliście się nieswojo?

- W pierwszym momencie, dzień przed meczem z Rapidem… dla mnie była to duża niewiadoma. Nie wiedziałem, co się dzieje w tamtym momencie. Część z nas pewnie oglądała tę konferencję na żywo. Dość szybko do mnie dotarło, co trener chciał przekazać, ale nie można było się na tym skupiać, gdy zaraz grało się ważny mecz. Pewnie gdybym miał to z tyłu głowy, nie wpłynęłoby to na mnie korzystnie.

Czyli trener nie powiedział wam o swoim zamiarze przed konferencją?

- Wydaje mi się, że ja dowiedziałem się z konferencji, a bezpośrednio piłkarzom trener zakomunikował wszystko już po meczu. Chyba, że ktoś z naszych zawodników wiedział coś wcześniej, ale miał zachować to dla siebie - tego nie wiem.

Raków będzie bardziej ofensywny

Trenera Papszuna już nie ma, ale jest trener Tomczyk. Nie ucieknie od porównań do swojego poprzednika…

- Jeśli chodzi o boiskowe sprawy, to na razie trenowaliśmy więcej ofensywnych rzeczy. Na mojej pozycji - czyli na wahadle, skrzydle lub dziesiątce - było więcej luzu, mogłem podejmować więcej decyzji własnych, więcej kreować. Ale mówię tylko o pierwszym wrażeniu, bo tak naprawdę to jesteśmy razem dopiero od kilku dni. Na szerszą refleksję czas dopiero przyjdzie.

Wojciech Cygan powiedział mi ostatnio, że trener Tomczyk - choćby z racji wieku i doświadczenia - jest bardziej skory do słuchania innych osób, ale on mówił o gabinetach. Jak było w relacjach z piłkarzami?

- Raczej inaczej, choć mogę mówić tylko o sobie: zawsze mogłem powiedzieć swoje zdanie do trenera Papszuna. Zawsze to szanowałem, bo nie w każdym klubie piłkarz ma taką możliwość.

Co do boiska, mówisz, że będziesz miał więcej luzu.

- Tak to wygląda po treningach - że więcej będzie się opierać na moich indywidualnych umiejętnościach, na mojej jakości. Przynajmniej, jeśli będę grał na "dziesiątce". Pewnie też trochę zmieni się koncepcja gry, bo u trenera Marka częściej atakowaliśmy bokami, a teraz - tak mi się wydaje - ciężar gry mocniej przerzuci się do środka. Mnie to cieszy, bo będę jeszcze częściej pod grą, rozwinę się.

Jest coś nieoczywistego, co obiecujesz sobie po tej współpracy?

- Tak, double-double (liczba goli i asyst powyżej dziesięciu - przyp. red.). Plus rozegranie całego sezonu na wysokim poziomie.

Double-double to faktycznie nieoczywista sprawa. Bo tych liczb akurat Ci brakowało, mimo iż równolegle w reprezentacji U-21 robiłeś je na dużą skalę.

- Różnica między kadrą a klubem, jest spora. Kadra to wciąż tylko piłka młodzieżowa - gramy przeciwko zawodnikom w swoim roczniku, więc trudno powiedzieć, czy oni grają w piłce seniorskim na wysokim poziomie. Czasem odnoszę wrażenie, że w kadrze jest po prostu łatwiej, zwłaszcza gdy ja jestem tam jednym ze starszych zawodników, więc mam prościej wygrywać pojedynki fizyczne. W Ekstraklasie działa to inaczej, bo nasza liga jest bardzo fizyczna. A czemu w liczbach nie wyglądałem dobrze? Może dlatego, że zmieniłem pozycję z "dziesiątki" na skrzydło - wypadli Jean Carlos, Eric Otieno, i trzeba było pomóc na innej pozycji. Nie przeszkadza mi to, ale jak się spojrzy, gdzie robiłem liczby, to jednak na "dziesiątce". Wydaje mi się, że stabilność na tej pozycji przełoży się też na liczby.

Jan Urban miał rację?

Ciekawe, co mówisz, o kadrze młodzieżowej. Byłem pewien, że nie można jej rozpatrywać przez ten pryzmat, bo jednak wszyscy jesteście już seniorami, gracie w "dorosłej" piłce, jeśli chodzi o kluby. A twoje słowa wpisują się w to, co mówi Jan Urban, gdy jest pytany o powołania z reprezentacji U-21 - że przeskok do kadry A jest ogromny.

- Jaki dokładnie jest przeskok, to nie wiem, bo nie trafiłem jeszcze do kadry seniorskiej. Ale wydaje mi się, że trenerowi Urbanowi chodziło o rywali, przeciwko którym się gra.

Co się właściwie stało, że młodzieżówka za Jerzego Brzęczka aż tak odpaliła?

- Trudno powiedzieć, bo po nieudanych mistrzostwach Europy nie mieliśmy za wiele czasu. Nie było zgrupowań przed eliminacjami, nie było meczów towarzyskich. Na pewno pomógł pierwszy mecz z Macedonią w Krakowie, który nam bardzo dobrze wyszedł i scalił drużynę. Czuliśmy się świetnie na boisku. Poza tym sztab robi świetną robotę - pokazują nam rzeczy, które później sprawdzają się na boisku.

Co konkretnie?

- Mieliśmy na przykład inne przygotowanie pod każdego przeciwnika. W formie analizy spotkań - wiedzieliśmy, jak dokładnie rywale zachowują się na boisku, gdzie tworzą się luki. Później wychodziliśmy na murawę i okazywało się, że to wszystko się sprawdza. Że dokładnie to, o czym mówi sztab, jest odzwierciedlone w meczu. Wykorzystywaliśmy to, strzeliliśmy z tego bardzo dużo bramek.

Kilka z nich strzelił Oskar Pietuszewski, ostatnio gorący temat. Więc na koniec - to ten typ piłkarza, który wchodzi na trening i po dwóch kopnięciach już wiesz, że będzie grał wysoko?

- Trudno mi określić, czy na treningach tak faktycznie jest, ale w meczach pokazuje świetne rzeczy. Podejmuje duże ryzyko, wchodzi w grę jeden na jeden. Życzę mu, by grał jak najwięcej w Porto i by ten klub był tylko przystankiem do jeszcze większego klubu.

