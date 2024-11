Czerwona kartka wstrząsnęła liderem. Najgorsze dla niego przyszło chwilę później

Trudno było przed tym spotkaniem wskazać jakiekolwiek argumenty, które przemawiałyby za zespołem z Niepołomic. Może co najwyżej to, że Puszcza wygrała z Lechem na obiekcie przy Kałuży w kwietniu tego roku, co już wtedy było sensacją. Mimo że drużyna z Poznania nie zachwycała wtedy, a wręcz częściej się kompromitowała niż zachwycała.