Już w 45. sekundzie rajd przeprowadził Michał Koj , ale zakończył go niecelnym strzałem zza pola karnego . ŁKS odpowiedział dobrą, mocną wrzutką Kamila Dankowskiego , ale nikt za nią nie nadążył. Niby Puszcza prowadziła grę, ale nie potrafiła stworzyć większego zagrożenia.

VAR zadziałał i rzut karny dla Puszczy

Między tymi akcjami doszło do starcia w polu karnym . Po wideoweryfikacji okazało się, że Pirulo sfaulował Kamila Zapolnika . Z jedenastu metrów precyzyjnie uderzył Artur Craciun , bramkarz ŁKS wyczuł kierunek strzału, ale nie był w stanie sięgnąć piłki.

Mecz był ostry. W przerwie przyznał to m. in. Koj. Obie strony często uciekały się do nieprzepisowych zagrań. Craciun sfaulował Ramireza, gdy ten wychodził sam na sam z bramkarzem. Ełkaeasiacy domagali się wyrzucenia zawodnika, sędzia pokazał jednak żółtą kartkę. Pierwszą, dogodną okazję stworzyli w 45. minucie. Po rzucie rożnym, piłkę uderzył głową Jakub Letniowski, a bramkarza wyręczył Konrad Stępień.