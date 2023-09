Zagłębie Lubin skrzywdzone przez sędziów. Wykluczenie, którego być nie powinno

Do wspomnianej sytuacji doszło już w 28. minucie spotkania, gdy Maciej Domański prostopadle zagrał piłkę na wolne pole w kierunku Koki Hinokio . Japończyk ruszył w kierunku futbolówki, lecz przebiegając obok Michała Nalepy upadł na murawę, sugerując że był faulowany. Sędzia Marcin Kochanek natychmiastowo odgwizdał przewinienie i po chwili namysłu wyciągnął z kieszeni żółtą kartkę dla defensora Zagłębia Lubin, co oznaczało wykluczenie, gdyż Nalepa pierwszy kartonik obejrzał już w 17. minucie.

Doświadczony defensor "Miedziowych" nie mógł pogonić się z decyzją arbitra i patrząc na powtórki, trudno mu się dziwić. Powtórki nie zostawiają złudzeń, że rzekomego faulu po prostu nie było. Michał Nalepa biegł przed siebie i był skoncentrowany tylko na zagranej piłce. Nagle tuż przed nim przebiegł Koki Hinokio, którego piłkarz Zagłębia nawet nie widział. Z dostępnych ujęć trudno powiedzieć czy w ogóle doszło do jakiegokolwiek kontaktu pomiędzy zawodnikami.

Niesłuszna czerwona kartka w Ekstraklasie. VAR nie miał możliwości pomocy

Nawet jeśli kontakt faktycznie zaistniał, to trudno mówić o tym, że był on nieprzepisowy. Co mógł zrobić Michał Nalepa, który biegł własnym torem i nie widział rywala? Nic, dlatego jasno stwierdzić trzeba, że decyzja o odgwizdaniu faulu i wykluczeniu z gry piłkarza Zagłębia Lubin była błędna.