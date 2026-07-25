Czerwona kartka dla bramkarza, VAR w akcji. Niespodzianka w Poznaniu

Rok temu Lech zaczynał sezon meczem o Superpuchar z Legią, pięć dni później podejmował w lidze Cracovię, dopiero trzecim pojedynkiem był ten w eliminacjach Ligi Mistrzów z Breidablikiem. Wtedy coś w przygotowaniach "Kolejorza" nie zdało egzaminu, mistrzowie Polski przegrali 1:2 z klubem z Warszawy, a z "Pasami" - aż 1:4. I to przy Bułgarskiej. Przełamanie przyszło dopiero w potyczce z mistrzem Islandii, ale to i tak nastąpiło dopiero po czerwonej kartce dla rywali. Innymi słowy - Lech przez całe wakacje nie porywał swoją grą, a jeszcze przed końcem roku Niels Frederiksen przekonał się, że zbyt duże rotacje w składzie nie pomagają drużynie.

To lato zaczęło się zupełnie inaczej - 3:1 z Górnikiem Zabrze w Superpucharze, kapitalna zaliczka z wyjazdowego spotkania z Aarhus w eliminacjach Ligi Mistrzów (4:1). A teraz, tak jak rok temu, przyszedł czas na Cracovię. Duński trener Lecha zapowiedział, że tylu zmian w składzie już nie dokona. Słowa dotrzymał, na ławce zostali jedynie Joel Pereira, Radosław Murawski i Luis Palma.

W Cracovii wielkich zmian kadrowych przed tym sezonem nie było. Trener Bartosz Grzelak przejął ten zespół pod koniec kwietnia, utrzymał w lidze, choć... jeszcze nie wygrał oficjalnego spotkania. I taki był zamiar klubu z Krakowa przy Bułgarskiej - nie przegrać. Przedłużyć serię remisów, bo to byłby sukces na tak trudnym terenie.

Ekstraklasa - 1. kolejka. Lech Poznań - Cracovia przy Bułgarskiej. Tak jak rok temu

Mimo tak mocnego składu i przewagi na boisku, Lech nie potrafił udokumentować tej dominacji. Za dużo było dośrodkowań, goście nieźle radzili sobie też w środkowej strefie przed własnym polem karnym. A po 20. minucie nastąpił chwilowy przełom. Najpierw za sprawą strzału Antoniego Kozubala - Sebastian Madejski niby miał wszystko pod kontrolą, ale wybił piłkę na rzut rożny. Po nim tuż obok bramki główkował Leo Bengtsson, za moment Szwed kropnął z 20 metrów, znów lepszy okazał się Madejski. Ishak zaś przy dobitce nie powtórzył swojego uderzenia z Randers, nie trafił w bramkę.

Mateusz Lis, Filip Marchwiński i Radosław Murawski Jakub Kaczmarczyk PAP

Lech chciał grać ofensywnie, ale znów pojawił się moment, gdy zapomniał o obronie. W 31. minucie Cracovia ruszyła z kontrą, po stracie Pablo Rodrigueza. Kahveh Zahiroleslam utrzymał się przy piłce w potyczce jeden na jednego z Terrym Yegbe, zdołał podać. A za chwilę znakomitą sytuację miał Ajdin Hasić, 12 metrów przed bramką. Gospodarzy uratował rzuceniem się na murawę Kozubal, bo to powinien być gol. Cracovia oddała jeszcze niecelny strzał z dystansu Beno Selana - i to właściwie tyle w pierwszej połowie. Trochę mało jak na takie spotkanie.

Nie dziwiło, że Lech ruszył do szturmu zaraz po przerwie. A goście dalekimi podaniami szukali okazji do kontr. I taką znaleźli.

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W 53. minucie piłkę przed nacierającym Martinem Minczewem złapał Mateusz Lis. Sęk w tym, że bramkarz Lecha wracał spoza pola karnego w szesnastkę, zawodnik gości od razu podniósł ręce w górę. Sędzia Damian Sylwestrzak nie za bardzo wiedział, jaką podjąć decyzję, spojrzał w stronę asystenta Adama Karasewicza. A ten też nie był przekonany. Podniósł jednak chorągiewkę, oznaczającą błąd golkipera. Sylwestrzak wyciągnął więc czerwoną kartkę.

Mateusz Lis i Sędzia Damian Sylwestrzak Jakub Kaczmarczyk PAP

Lech miałby w tej sytuacji podwójny problem, bo ze względów proceduralnych na trybuny powędrował Bartosz Mrozek. Musiałby więc wejść Mateusz Pruchniewski. Tyle że analiza VAR wykazała błąd głównego arbitra - Lis chwycił piłkę na linią pola karnego. Wykluczenie zostało więc odwołane.

W 64. minucie Frederiksen zdecydował się na trzy - weszli ci, którzy w Randers grali w wyjściowym składzie: Palma, Murawski i Pereira.

Poznaniacy wciąż byli jednak dość nieporadni w ataku, Cracovia pewnie rozbijała te akcje. Dopiero w 70. minucie Lechowi udało się wyjść w przewadze pięciu na czterech, Murawski uderzył zza pola karnego, Madejski paradą zbił piłkę na rzut rożny. A za chwilę Amir Al-Ammari kapitalnie włożył nogę przed piłkę, gdy stuprocentową sytuację mógł mieć Ishak.

W Poznaniu chcieli kompletu punktów, stąd zmiana Yannicka Agnero nie za Ishaka, ale za pomocnika. Cracovia do samego końca dobrze się jednak broniła. I wywalczyła jeden punkt, zremisowała 0:0. Dla Lecha jest tylko jeden pozytyw - nie stracił bramki w meczu po raz pierwszy od 2 maja.

Choć tak być nie musiało, gdyby Gustav Henriksson lepiej główkował w 90. minucie gry...

Statystyki meczu Lech Poznań 0 - 0 Cracovia Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 18 7 Strzały celne 9 2 Strzały niecelne 4 2 Strzały zablokowane 5 3 Ataki 116 85

Sebastian Madejski Jakub Kaczmarczyk PAP

Antoni Kozubal Jakub Kaczmarczyk PAP





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