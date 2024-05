Czego boi się Legia? "Klauzula strachu" uruchomiona tuż przed derbami

Gabriel Kobylak w barwach Radomiaka Radom spędził cały sezon 2022/23. Wówczas również przebywał na wypożyczeniu, będąc już zawodnikiem Legii Warszawa . Wtedy nie było przeszkód, by rozegrał oba spotkania ze stołecznym zespołem. Ekipa z Łazienkowskiej dwukrotnie sięgała po komplet punktów, zwyciężając 1-0 u siebie i 2-0 w gościnie .

Po zakończeniu rozgrywek utalentowany bramkarz wrócił do Warszawy, ale ostatniej jesieni nie zaliczył w PKO Ekstraklasie choćby minuty. Pod koniec stycznia ponownie wypożyczony został do Radomiaka. Jednocześnie podpisał z Legią kontrakt do połowy 2027 roku.