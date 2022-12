Tomas Pekhart to doświadczony snajper. W swojej karierze grał w klubach czeskich, angielskich, niemieckich, greckich, izraelskich i hiszpańskich, by wreszcie w lutym 2020 roku trafić do Legii Warszawa. Z dobrej strony pokazał się już w rundzie wiosennej debiutanckiego sezonu w Polsce, ale pełnię możliwości zaprezentował w kolejnych rozgrywkach. W edycji 2020/2021 został królem strzelców, zdobywając aż 22 bramki.