Czarna seria łodzian trwa już ponad trzy miesiące. Kolejny cios

ŁKS to dla Stokowca czwarta próba ratowania drużyny przed spadkiem. Udało się z Lechią Gdańsk w sezonie 2027/2018, choć pracę zaczął od trzech porażek. Udało się w Zagłębiu Lubin (2021/2022) i też najpierw przegrał dwa spotkania. Nie powiodło się za to w klubie z Dolnego Śląska w sezonie 2013/2014, ale obejmował zespół na przedostatnim miejscu ze sporą stratą do bezpiecznego miejsca. Przegrał jednak wszystkie cztery spotkania do końca sezonu.