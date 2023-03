Cudowny strzał uratował mistrza Polski. Wielkie emocje do ostatnich sekund!

Kapitalna okazja Filip Marchwińskiego. W czwartek był bohaterem, dzisiaj nie trafił z metra

Trener Lecha John van den Brom dokonał aż siedmiu zmian w składzie w porównaniu do meczu z Djurgårdens IF - wymienił całą defensywę i trzech pomocników. Postawienie na Ľubomíra Šatkę i Barry'ego Douglasa było obarczone ryzykiem, bo Słowak w ogóle nie grał od połowy listopada, a Szkot zaliczył jedynie występ w rezerwach po wyleczeniu kontuzji stawu skokowego odniesionej na początku października w Lidze Konferencji. Mimo to eksperymentalny skład "Kolejorza" mógł szybko ułożyć sobie to spotkanie. W 5. minucie Mikael Ishak zagrał z lewej strony przed bramkę, a zamykający akcję Filip Marchwiński nie trafił w nią z metra. Owszem, stał trochę za słupkiem, ale powinien to idealne podanie wykończyć znacznie lepiej.