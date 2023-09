Cudowny strzał na oczach Probierza. Bohaterem ten, którego powołać nie może

Piast tej jesieni nie zachwyca, tak jak to czynił wiosną. Wtedy był lepszy od wszystkich w lidze, dziś miał ledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Niby podopieczni Aleksandra Vukovicia nie grają jakoś źle, ale brakuje im farta . Zaledwie jedna wygrana, choć z samym Rakowem Częstochowa , chluby gliwiczanom nie przynosi. A sześć remisów daje tyle, co dwa zwycięstwa.

Wyrównany mecz w Gliwicach. I nagle Piast zadał cios

Widzew starał się przejmować inicjatywę, Piast czasem się cofał przed swoją bramkę, by za chwilę przejść do średniego pressingu. Emocji za wiele nie było, sędzia Paweł Raczkowski rozdawał za to kartki piłkarzom. Zanim minęło pół godziny, dwaj gracze Widzew - Fabio Nunes i Jordi Sanchez byli pewni, że w następnej kolejce przeciwko Stali Mielec nie wystąpią.

Goście mieli świetną okazję do wyrównania. To się zemściło

Widzew szybko odzyskał nadzieję. I ją stracił - fatalna decyzja w polu karnym

Widzew ma jednak to do siebie, że nawet w trudnych sytuacjach potrafi odpowiednio zareagować. Zwłaszcza, gdy w dobrej dyspozycji jest Bartłomiej Pawłowski. Zanim wszyscy się na dobre ogarnęli na murawie, wywalczył rzut wolny, a po chwili świetnie z niego uderzył. Piłka odbiła się od dolnej strony poprzeczki, leciała w dół - być może by wpadła do bramki, być może nie. Trafiła jednak w tył nogi interweniująca Placha i... przekroczyła linię bramkową. Obserwujący spotkanie z trybun selekcjoner Michał Probierz zobaczył więc niezwykle urodziwy strzał.