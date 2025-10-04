Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cudowny gol Niemca w Ekstraklasie. Koniec serii, deszcz mu niestraszny

Pogoda nie rozpieszcza dziś Polaków w wielu zakątkach kraju. Nie inaczej było w sobotni wieczór w Gdyni, gdzie przy mocno padającym deszczu Arka rywalizowała z Cracovią. W wymagających warunkach najlepiej odnalazł się Sebastian Kerk. Obywatel naszych zachodnich sąsiadów popisał się zwłaszcza w drugiej połowie, gdy zamienił rzut wolny na cudownego gola. Takich obrazków nie ogląda się często w PKO BP Ekstraklasie.

Sebastian Kerk popisał się cudownym uderzeniem z rzutu wolnego
Sebastian Kerk popisał się cudownym uderzeniem z rzutu wolnegoANNA LANGOWSKA / 058sport.pl / screen Canal+ SportNewspix.pl

Nad polskim morzem spotkały się dziś drużyny walczące o dwa zupełnie inne cele. Gospodarze pragnęli oddalić się od strefy spadkowej, przyjezdni zaś marzą nawet o zakręceniu się wokół europejskich pucharów. Krakowianie przyjechali do Gdyni napędzeni pozytywnymi wynikami. Po raz ostatni popularne "Pasy" nie zdobyły choćby jednego punktu na początku sierpnia. Na własnym boisku lepsza okazała się wtedy Jagiellonia. Tamten mecz mógł podobać się każdemu, bo na Podlasiu wpadło aż siedem bramek.

Podobną liczbę trafień wymarzyli sobie zapewne kibice w deszczowym dziś Trójmieście. I początek rzeczywiście zwiastował ciekawe widowisko. Blisko pierwszego gola było już chociażby w czwartej minucie, kiedy to Mikkel Maigaard znalazł się w dogodnej sytuacji, lecz przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Po chwili okazało się, że nawet jakby go wygrał, to i tak nie cieszyłby się z kolegami, ponieważ znajdował się na pozycji spalonej.

Arka szybko najadła się strachu, ale ten nie sparaliżował zawodników Dawida Szwargi. Jeszcze przed upływem kwadransa na stadionie zrobiło się głośno za sprawą duetu Marc Navarro - Sebastian Kerk. Hiszpan dośrodkował piłkę w pole karne, a Niemiec wyskoczył do niej najwyżej i skierował ją do siatki. Trzy minuty później Arka mogła prowadzić już dwiema bramkami. Kike Hermoso główkował jednak tuż obok słupka.

Cracovia tylko przez chwilę cieszyła się z wyrównania. Dublet Kerka na wagę trzech punktów

Miejscowi ewidentnie się rozochocili, mając chrapkę na niespodziankę. Kibice natomiast rozgrzewali się na wszelkie możliwe sposoby. Niestety w ruch poszła pirotechnika, która spowodowała krótkie dwie przerwy. Po nich Cracovia starała się za wszelką cenę wyrównać, ale długo robiła to bezskutecznie. Aż wreszcie Mauro Perković wrzucił piłkę prosto na nogę Otara Kakabadze. Kapitan gości bez większych problemów pokonał Damiana Węglarza.

Koniec emocji? Nic z tych rzeczy. Krakowianie długo nie cieszyli się z remisu, bo znów dał o sobie znać Sebastian Kerk. Niemiec precyzyjnie uderzył z rzutu wolnego, Madejski nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Wynik nie uległ już zmianie do ostatniego gwizdka arbitra.

PKO Ekstraklasa
11 kolejka
04.10.2025
20:15
Zakończony
Sebastian Kerk
12' , 84'
Otar Kakabadze
78'
Arka Gdynia
Cracovia
Rezerwowi

Statystyki meczu

Arka Gdynia
2 - 1
Cracovia
Posiadanie piłki
41%
59%
Strzały
8
14
Strzały celne
3
1
Strzały niecelne
3
8
Strzały zablokowane
2
5
Ataki
56
67
