Ekstraklasa. Błyskawiczny gol ustawił mecz Widzewowi

Już jedna z pierwszych akcji bramkowych Widzewa zakończyła się bramką. Atak z prawego skrzydła z powodzeniem wykończył krytykowany w ostatnim czasie Jakub Sypek, a Widzew wyszedł w 7. minucie na prowadzenie. Miał jeszcze kilka dogodnych okazji do podwyższenia go, ale dwukrotnie piłka zamiast do siatki, trafiała w słupek bramki Dominika Hładuna.