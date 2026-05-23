Cud Legii Warszawa był blisko. Niesamowity finisz sezonu

Piotr Jawor

Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 4:0 i czekała na wyniki z innych boisk. Te długo układały się po myśli piłkarzy Marka Papszuna, ale ostatecznie GKS Katowice zremisował z Pogonią Szczecin, a to oznacza, że Legia w przyszłym sezonie nie zagra w eliminacjach europejskich pucharów.

Piłkarz Legii Warszawa w białej koszulce z uniesionymi rękami na tle rywali i kibiców na stadionie.
Legia Warszawa pokonała Motor Lublin

Po fatalnej rundzie jesiennej, Legia zdołała się podnieść. Co prawda początek pracy trenera Marka Papszuna wcale nie dawał gwarancji na utrzymanie, ale z czasem ekipa z Warszawy rozkręcała się. Łącznie wiosną zdobyła 27 punktów w 15 spotkaniach, co dawało jej trzecie miejsce w tabeli rundy rewanżowej i co najważniejsze - do ostatniej kolejki szanse na awans do eliminacji Ligi Konferencji.

By się do nich dostać, Legia musiała nie tylko wygrać z Motorem Lublin, ale też liczyć na wyjazdową porażkę GKS-u Katowice z Pogonią Szczecin oraz na porażkę lub remis Zagłębia Lubin w Białymstoku z Jagiellonią.

Przez pierwsze pół godziny wszystko wyglądało tak, jakby piłkarze Legii nie wierzyli w taki zbieg okoliczności. To Motor częściej atakował, miał niezłe okazje, a gospodarze nastawili się tylko na przyjmowanie ciosów.

Wszystko jednak zmieniło się, gdy minęła 30. minuta. Najpierw Pogoń wyszła na prowadzenie przeciwko GKS-owi Katowice, a chwilę później to samo zrobiła Jagiellonia w starciu z Zagłębiem i dopiero te wydarzenia zachęciły legionistów do ataku.

I to bardzo szybkiego, bo w 32. minucie Kamil Piątkowski zgrał piłkę do Jeana-Pierre'a Nsame, a ten z bliska wpakował ją do siatki i tym samym wywindował Legię o dwa miejsca, czyli na piątą pozycję, która dawała awans do eliminacji do Ligi Konferencji.

Taka sytuacja napędziła gospodarzy, którzy przejęli inicjatywę, a chwilę później już prowadzili. W 39. minucie Kacper Chodyna przedarł się prawą stoną i huknął po długim słupku nie do obrony. Piłkarze Legii padli sobie w objęcia, a kibice z coraz większą nadzieją zaczęli nasłuchiwać wieści z innych boisk.

Legia Warszawa nie zagra w eliminacjach Ligi Konferencji

Sytuacja Legii zrobiła się jeszcze lepsza na początku drugiej połowy, gdy Rafał Adamski podał do Juergena Elitima i ten bez problemu podwyższył na 3:0. Minęło kilka minut i Adamski miał na koncie drugą asystę, Jean-Pierre Nsame drugie trafienie, a Legia prowadziła już 4:0.

W tej sytuacji legioniści czekali na wyniki z innych boiska, a tam Pogoń Szczecin w doliczonym czasie gry straciła bramkę, zremisowała z GKS-em (1:1) i to katowiczanie zajęli piąte miejsce i zagrają w eliminacjach Ligi Konfrencji. Legia sezon skończyła na szóstym miejscu.

PKO Ekstraklasa
34. Kolejka
23.05.2026
17:30
Zakończony
Jean-Pierre Nsame
32' , 55'
Kacper Chodyna
39'
Juergen Elitim
49'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Legia Warszawa
Motor Lublin
Rezerwowi

Statystyki meczu

Legia Warszawa
4 - 0
Motor Lublin
Posiadanie piłki
57%
43%
Strzały
18
10
Strzały celne
11
5
Strzały niecelne
6
3
Strzały zablokowane
1
2
Ataki
80
50
Dwóch mężczyzn w eleganckich ubraniach stoi na murawie stadionu piłkarskiego, trzymając wspólnie koszulkę piłkarską. W tle puste trybuny z widocznymi dużymi literami na siedzeniach.
Marek Papszun zaprezentowany jako trener Legii WarszawaPrzemysław Langier/ INTERIA.PLINTERIA.PL
mężczyzna w czarnej czapce z logo Legii Warszawa i okularach, ubrany w sportową kurtkę z emblematem klubu, na tle elementów stadionowej infrastruktury
Marek PapszunBeata ZawadzkaEast News
Trzech piłkarzy w białych strojach klubu Legia Warszawa stoi na murawie boiska podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczna bramka oraz rozmyta publiczność stadionu.
Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski, Bartosz KapustkaFoto OlimpikAFP


