Przed tym spotkaniem Cracovia zajmowała 15. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, czyli ostatnie gwarantujące utrzymanie . "Pasy" miały ledwie punkt przewagi nad strefą spadkową . Dla piątego Rakowa Częstochowa ten mecz był także bardzo ważny, ale z innego względu. Mistrz Polski walczył bowiem o grę w eliminacjach europejskich pucharów , tracąc ledwie punkt do trzeciej Legii Warszawa. Zatem niezależnie od stron stawka potyczki na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie była równie wysoka.

Ekstraklasa: Cracovia górą do przerwy. Kallman dał prowadzenie

Wizualnie pierwsze minuty spotkania należały do piłkarzy Rakowa, ale to Cracovia stworzyła pierwszą groźną sytuację. W szóstej minucie gospodarze mieli rzut rożny, a piłka trafiła Patryka Sokołowskiego. Piłkarz "Pasów" w doskonałej sytuacji trafił jedynie w Vladana Kovacevicia , który intuicyjnie zdołał interweniować. Cztery minut później mecz został na chwilę przerwany, ponieważ fani gospodarzy odpalili race, ale grę wznowiono po kilkudziesięciu sekundach.

Po powrocie na murawę zawodnicy Rakowa Częstochowa zepchnęli gospodarzy do głębokiej defensywy. W 24 minucie udało im się wyprowadzić bardzo groźną kontrę wyprowadził John Yeboah, tyle że jego strzał z linii pola karnego został zablokowany. Gdy wydawało się, że dominacja "Medalików" powinna lada moment zostać zwieńczona golem, a nieśmiałe ataki piłkarzy Dawida Kroczka nie mają szans powodzenia, to właśnie Cracovia objęła prowadzenie.

W 37 minucie po małym "bilardzie" z rywalami Patryk Makuch znakomicie odnalazł korytarz w obronie Rakowa i zagrał piłkę na lewe skrzydło do Michała Rakoczego. Skrzydłowy "Pasów" świetnie wymanewrował dryblingiem w polu karnym Bena Ledermana i oddał strzał. Futbolówka minęła Vladana Kovacevicia, ale przed linią bramkową stał Bogdan Racovitan, który zdołał ją odbić i zagrodzić drogę do bramki. Tyle że piłka spadła pod nogi Benjamina Kallmana, który po dobitce trafił do siatki i zmienił wynik meczu na 1:0.