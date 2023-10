Cracovia wydała oficjalny komunikat ws. Filipiaka. Poproszono o jedno

W minioną sobotę radio RMF FM podało przykrą informację, że 71-latek trafił do jednego z krakowskich szpitali w bardzo ciężkim stanie. U znanego i cenionego biznesmena miało dojść do nagłego zatrzymania akcji serca przez co był reanimowany przez służby medyczne. Wiadomo, że prezes Cracovii zasłabł przed jednym ze sklepów w podkrakowskich Wrząsowicach.