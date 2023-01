Cracovia straciła najlepszego piłkarza. "Nie mieliśmy na to wpływu"

Paweł Pieprzyca: Cracovia miała bardzo dobry początek sezonu, zanotowała serię zwycięstw, potem jednak było trochę gorzej. Jak pan oceni postawę zespołu do czasu przerwy na reprezentację?

Jacek Zieliński, trener Cracovii: - Ocenię, jak miejsce w tabeli, a jesteśmy w jej środku. Były fajne momenty, były też słabsze, ale myśmy ten zespół odmłodzili, jest on w stanie delikatnej przebudowy, więc wahania formy przy tak młodej drużynie mogą się zdarzyć. Oczywiście to nas nie cieszy i będziemy pracować, aby w rundzie wiosennej ich nie było.

Jakie wymieniłby pan plusy?

- Mamy najlepszą defensywę w lidze (tylko 12 straconych goli - przyp. red.), chyba osiem spotkań zagraliśmy na zero z tyłu. To jest powód do satysfakcji, w lidze tyle samo bramek stracił tylko Raków Częstochowa, a więc lider.

A minusy?

- Musimy pracować nad powtarzalnością w grze i nad finalizacją naszych akcji ofensywnych, bo nasz procent skuteczności jest zdecydowanie za niski. Jeśli to poprawimy, to pójdziemy do góry.

Cracovia. Matej Rodin opuszcza najlepszą defensywę w lidze

Macie najlepszą defensywę w lidze, ale tracicie jej podporę - Matej Rodin odchodzi do KV Oostende z belgijskiej Jupiler League.

- Takie jest życie. Nie mieliśmy na to wpływu. Już od dłuższego czasu było jasne, że pożegna się z Cracovią, bo w zeszłym roku, w zimie, próbowano "wyjąć" go nam podczas zgrupowania w Turcji. Zostało mu tylko pół roku kontraktu, którego nie chciał przedłużyć. Szukał nowego wyzwania, co jest zrozumiałe, więc pozwoliliśmy na jego odejście, bo też chcieliśmy jeszcze wziąć za niego pieniądze.

A czy szykują się inne ubytki?

- Nie przewidujemy żadnych odejść, absencji, natomiast pracujemy nad tym, aby ten zespół wzmocnić. Do czasu obozu w Turcji nic konkretnego jednak nie powiem, bo rozmowy trwają. Transfery lubią ciszę.

Może pan jednak chociaż zdradzić, na jakie pozycje szukacie wzmocnień?

- Szukamy obrońcy w miejsce Mateja Rodina, ale przede wszystkim graczy do środka pola.

W sobotę wyjeżdżacie na obóz do Turcji. Jak on będzie wyglądał i nad czym będziecie szczególnie pracować?

- Rozegramy cztery sparingi: Hansa Rostock (9 stycznia), 1. FC Nuernberg (14 stycznia), Sigma Ołomuniec (16 stycznia) i Banik Ostrawa (20 stycznia). Jest wiele rzeczy do poprawy. Po pierwsze musimy dalej pracować nad defensywą, żeby, nawet po odejściu Mateja Rodina, była szczelna i pozostała naszą mocną stroną. Dużo uwagi będziemy też zwracać na rozegranie i finalizację, musimy zdecydowanie się przyłożyć, aby to lepiej wyglądało, jeśli chodzi o nasze formacje ofensywne. Pracy przed nami sporo.

A czy na obóz zabiera pan jakiś młodych zawodników?

- W czwartek ogłosimy kadrę na wyjazd, więc nie będę podawał nazwisk, ale pojedzie z nami paru juniorów plus wyróżniający się gracze z drugiej drużyny.

Cracovia. Chcą poprawić ósmą lokatę

Czy tegoroczna przerwa związana z mistrzostwami świata w Katarze, różni się od dotychczasowych?

- Różni się, bo jest dłuższa, jeśli chodzi o przerwę między ostatnim a pierwszym meczem. Zagospodarowaliśmy ją chyba w sposób najbardziej przyjazny - przedłużyliśmy sobie mikrocykl o trzy tygodnie, zagraliśmy trzy sparingi z drużynami słowackimi, a zawodnicy dostali prawie tyle wolnego co w ostatnich latach. Nie zaburzyliśmy więc tego rytmu.

A początek drugiej rundy pod koniec stycznia, to jest coś mogącego powodować niepokój, szczególnie w przypadku pogody?

- Nie mamy na to wpływu, tak został ułożony kalendarz, musimy się do tego przystosować. Zimy w ostatnich latach w Polsce są w miarę przyjazne. Nagły atak zimy, jeśli będzie nam przeszkadzał, to nie przy rozgrywaniu meczów, bo wszystkie płyty są podgrzewane i przygotowywane bardzo dobrze, ale w przeprowadzaniu treningów. To będzie wtedy największy problem, ale damy sobie radę.

Jakie cele ma Cracovia na drugą część sezonu, bo została wam tylko liga?

- Będziemy chcieli się w niej zaprezentować, z jak najlepszej strony. Jesteśmy na ósmym miejscu i nie ukrywam, że chcemy je poprawić, doszlusować do czołówki, ale zobaczymy, co wydarzy się na wiosnę.