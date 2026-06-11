Kamil Glik w 2010 roku zamienił Piasta Gliwice na Palermo - i zaczął się wówczas w jego karierze dłuższy okres występów poza granicami Polski, przy czym bez dwóch zdań najlepszym dla gracza okresem był ten w AS Monaco.

Ostatecznie jednak po różnych zawirowaniach obrońca w 2023 roku powrócił do rodzimego kraju by związać się z drużyną Cracovii - nie był to jednak mimo wszystko najłatwiejszy czas dla Glika, bowiem często męczyły go różnego rodzaju kontuzje.

Między październikiem 2024 a listopadem 2025 roku futbolista zmagał się z urazem kolana, a kiedy już doszedł do pełni sił, to i tak z reguły nie podnosił się z ławki rezerwowych "Pasów". Taki stan rzeczy naturalnie wzmógł spekulacje, że zakończy on niebawem karierę. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie nastąpiło w pierwszej połowie czerwca.

Kamil Glik na dłużej w Cracovii. Ostatnia prosta piłkarskiej kariery

Jak bowiem ogłoszono w oficjalnym komunikacie Cracovii Glik przedłużył swój kontrakt z zespołem z ul. Kałuży o jeszcze jeden sezon - do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie podano, że będzie to jego "ostatni taniec", czyli po zakończeniu najbliższej kampanii faktycznie dojdzie do jego rozbratu z futbolem.

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"Będzie to ostatni rozdział niezwykłej kariery zawodnika, który przez blisko dwie dekady występował na najwyższym poziomie krajowym i międzynarodowym, reprezentując polski futbol na największych arenach świata" - napisano w serwisie klubu z "Grodu Kraka".

Kamil, dziękujemy i niech ten ostatni sezon zapadnie w pamięci nas wszystkich, powodzenia!

Cracovia ma za sobą dość kiepski sezon

Cracovia sezon 25/26 zakończyła na 13. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając jedynie cztery punkty zapasu nad strefą spadkową nie był to z pewnością wymarzony wynik dla kibiców "Pasów" - celem minimum dla klubu powinno stać się teraz zakotwiczenie przynajmniej w górnej części tabeli rozgrywek.

Kamil Glik w barwach Cracovii AFP

Kamil Glik Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP