Cracovia mogła się przełamać, ale... straciła szansę! Wielki pościg Stali

Cracovia - Stal Mielec. Przebieg i wynik meczu

Ten sam gracz w 68. minucie znów uderzał główką (notabene po kolejnym rzucie rożnym), ale bramkarz Stali jeszcze raz zatrzymał atak - piłka wróciła co prawda jeszcze do Hoskonena, ale przy próbie dobitki trafił on w boczną siatkę.

W 80. minucie "Pasy" podwyższyły to prowadzenie po tym, jak Karol Knap wykorzystał rzut karny - sędzia wcześniej wskazał na wapno w wyniku faulu spóźnionego Getingera na Makuchu. Co ciekawe była to ostatnia sytuacja z udziałem Knapa - wkrótce został on bowiem zmieniony przez Mateusza Bochniaka.