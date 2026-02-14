Cracovia - Jagiellonia. O której i gdzie obejrzeć mecz dzisiaj? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Cracovia - Jagiellonia Białystok w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny na dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

DJB. Na kogo postawi Jan Urban? Eksperci wskazali swoje typy. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Cracovia - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie obejrzeć? Ekstraklasa [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Jagiellonia Białystok bardzo udanie, bo od dwóch zwycięstw wznowiła zmagania w PKO BP Ekstraklasie po przerwie zimowej. W obu meczach Białostoczanie wygrali niezwykle przekonująco. Najpierw pokonali 3:1 Widzew Łódź, który w tym oknie transferowym wydał potężne pieniądze na wzmocnienia, a następnie rozbili 4:1 Motor Lublin.

To były jednak spotkania przeciwko drużynom z dołu tabeli, natomiast teraz piłkarzy Adriana Siemieńca czeka konfrontacja z piątą drużyną ligi. "Pasy" po powrocie do gry jednak nie zachwycają. Najpierw z problemami pokonały ostatni w tabeli Bruk-Bet Termalica Nieciecza, a w ostatniej kolejce zremisowały z 1:1 z Lechią Gdańsk. Choć Krakowianie nadal regularnie punktują i od pięciu meczów pozostają niepokonani, to styl gry piłkarzy Luki Elsnera może pozostawiać pewien niedosyt i budzić niepokój.

W rundzie jesiennej Jagiellonia pokonała u siebie Cracovię aż 5:2. Natomiast ostatnia wizyta "Dumy Podlasia" w Krakowie zakończyła się remisem 2:2. Dzisiaj faworytami będą goście, ale "Pasy" są jednym z lepiej grających zespołów u siebie, dlatego mogą sprawić niespodziankę.

Taras Romanczuk i Jesus Imaz to grające legendy Jagiellonii Białystok Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Cracovia Monika Wantoła INTERIA.PL