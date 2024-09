Cracovia górą w meczu "na wodzie". Sprawiedliwości stało się zadość w końcówce

Pierwsza połowa zrekompensowała chaos sprzed początku meczu

To, że w starcie Cracovia - Pogoń Szczecin w ogóle się odbyło, należy postrzegać jako mały cud. Na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem boisko i stadion były doszczętnie zalane, a rzeczniczka prasowa gospodarzy podkreślała, że najlepszym rozwiązaniem byłoby odwołanie spotkania . Do tego jednak nie doszło, na godzinę przed planowanym rozpoczęciem starcia zapadła ostateczna decyzja o rozegraniu meczu . Mało tego, na trybunach miało zabraknąć kibiców, ale finalnie część z nich została wpuszczona na stadion.

Wobec takich okoliczności logiczne były obawy nad poziomem widowiska. Spodziewano się wielkich kałuż na boisku i generalnie warunków, które są ryzykowne dla życia zawodników. Służby porządkowe wykonały jednak świetną pracę, a do tego zlitowała się pogoda, bo przed startem spotkania nie padał już deszcz. Jeśli zaś chodzi o sam poziom spotkania, to "Pasy" ewidentnie czuły się na murawie lepiej.

Już w czwartej minucie gospodarze mogli wyjść na prowadzenie, ale Benjamin Kallman nie wykorzystał świetnego podania Micka van Burena i uderzył niecelnie. Po kolejnym kwadransie gospodarze mogli już jednak cieszyć się z gola. Ajdin Hasić pięknym podaniem prostopadłym odnalazł Otara Kakabadze. Dośrodkowanie Gruzina trafiło w bramkarza Pogoni, ale po jego interwencji futbolówka spadła pod nogi Mikkela Maigaarda, który bez problemów wpakował ją do siatki.

To nie był bynajmniej koniec popisów gospodarzy przed przerwą. Sam van Buren przy lepszej skuteczności mógł schodzić do szatni z dubletem, a swoje okazje miał jeszcze Hasić. Pogoń odpowiadała rzadko. Raz nieźle z dystansu uderzył Wahan Biczachczian, a raz w swoim stylu ze skrzydła ścinał Kamil Grosicki. Ostatecznie trudno jednak powiedzieć, by Henrich Ravas musiał się napocić w pierwszej połowie.