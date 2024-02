Co za zwrot akcji w Ekstraklasie. Zwycięski gol w ostatnich minutach

To był pierwszy mecz 20. kolejki otwierającej rundę wiosenną PKO BP Ekstraklasy. Najwyższa piłkarska liga w Polsce wróciła po 51 dniach przerwy, a na dobry początek kibicom zaserwowano mecz Stali Mielec z Puszczą Niepołomice. Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem Stali w niesamowitych okolicznościach - w pierwszej połowie swoją bramkę niespodziewanie zdobyła Puszcza, a na odpowiedź Stali kibice musieli czekać do ostatnich minut. Gol na wagę kompletu punktów nadszedł na sekundy przed końcem.