Co za wieści! Chodzi o 41-krotnego reprezentanta Polski. Klub ogłasza

Mateusz Klich to zasłużony reprezentant Polski. Po trzech latach spędzonych w seniorskiej drużynie Cracovii w 2011 roku został wykupiony przez Wolfsburg za półtora miliona euro. W Bundeslidze nie poszło mu zbyt dobrze, trafił na okres, w którym zespół "Wilków" zasilały wielkie gwiazdy środka pola.

W CV Polaka z upływem czasu uzupełniały kluby, takie jak PEC Zwolle, 1. FC Kaiserslautern, FC Twente czy Leeds United, gdzie pod wodzą Marcelo Bielsy pokazał pełnię swoich umiejętności. To właśnie w Anglii Klich był najlepszą wersją siebie. Lata 2023-2025 spędził w Stanach Zjednoczonych, reprezentując barwy D.C. United i Atlanty.

W sierpniu zeszłego roku 41-krotny kadrowicz powrócił do Cracovii prowadzonej przez Lukę Elsnera. W tym sezonie na jego koncie znajdziemy w sumie 21 spotkań, zanotował w nich jedną asystę.

W Wielką Niedzielę krakowski klub przekazał w mediach społecznościowych bardzo radosną informację. "Mateusz Klich ponownie został tatą!" - czytamy w poście, którego uzupełnieniem jest zdjęcie piłkarza z noworodkiem na rękach.

"Ogromne gratulacje dla rodziców, a my bardzo się cieszymy, że nasza Pasiasta rodzina wciąż się powiększa!" - dodano.

Rozwiń

Pierwsze dziecko Klicha urodziło się 6 listopada 2018 roku. "6:11, 6.11.2018. Miło cię w końcu poznać Lauro. Jestem z ciebie bardzo dumny Magdo, będziesz świetną matką. Kocham cię" - pisał wówczas na platformie Instagram.

Mateusz Klich Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

