Co za końcówka w Krakowie. Wypuszczone zwycięstwo w ostatniej akcji

Mecz rozpoczął się w bardzo spokojnym rytmie. W pierwszym kwadransie kibice zgromadzeni na stadionie Cracovii zobaczyli tylko jeden strzał - i to zablokowany. Choć to Ruch jako pierwszy postraszył rywala bardzo dobrym uderzeniem zza pola karnego Miłosza Kozaka, to Puszcza w końcówce była jednak zabójczo skuteczna i zeszła na przerwę do szatni z dwubramkowym prowadzeniem.