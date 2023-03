Co za historia! Najbiedniejszy klub Ekstraklasy już 3 punkty od pucharów

We wcześniejszych meczach 25. kolejki Ekstraklasy właściwie wszystkie drużyny walczące o przetrwanie punktowały, co sprawiło że Lechia Gdańsk znalazła się pod ścianą. Musiała wygrać z Wartą Poznań, by nie stracić kontaktu z bezpieczną strefą. Niestety dla gdańszczan okazało się, że poprzednia wygrana 4-0 z Miedzią Legnica była tylko jednorazowym wyskokiem.