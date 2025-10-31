Co za historia, mistrz świata zagra w polskiej III lidze. Debiut niebawem

W historii polskiego futbolu na poziom Ekstraklasy (czy wcześniej dawnej I Ligi) pojawiło się parę postaci, które albo przed transferem do kraju nad Wisłą zrobiły już pewną znaczącą karierę (vide Oleg Salenko) lub które dopiero miały stać się szeroko rozpoznawalne (np. Paulinho).

Obecnie takim mocnym nazwiskiem jest oczywiście Lukas Podolski, ale w połowie września "dołączył" do niego też Benjamin Mendy - były zawodnik m.in. Manchesteru City, AS Monaco czy Olympique Marsylia i przede wszystkim mistrz świata z roku 2018 z kadrą Francji, który zupełnie nieoczekiwanie związał się z Pogonią Szczecin.

Benjamin Mendy zadebiutuje w Polsce. Na razie w... Betclic 3. Lidze

31-latek jeszcze nie zdążył zadebiutować w pierwszej drużynie "Portowców", ale ten moment zdaje się zbliżać wielkimi krokami - nim to jednak nastąpi, czekać go będzie swoisty test.

Jak poinformował Daniel Trzepacz z serwisu "Pogoń SportNet" Mendy ma najpierw wystąpić w rezerwach Pogoni, czyli w... Betclic 3. Lidze (a więc na czwartym poziomie rozgrywkowym). Pod wieloma względami będzie to więc mocno nietypowa sytuacja.

Pogoń Szczecin szykuje się na starcie z Wisłą Płock, jej rezerwy zagrają z Flotą Świnoujście

Do meczu z udziałem dawnego reprezentanta "Les Bleus" ma dojść dokładnie 2 listopada o godz. 18.00, a rywalem "Portowców" będzie Flota Świnoujście. Druga drużyna PS potrzebuje bez dwóch zdań kompletu punktów - obecnie bowiem znajduje się w strefie spadkowej grupy drugiej...

Jeśli zaś mowa o pierwszej ekipie, tej ekstraklasowej, to ta znajduje się w środku tabeli we własnych rozgrywkach i szykuje się na zmagania z Wisłą Płock, które zostały zaplanowane na 3 listopada na godz. 18.00.

