Zakończył się pierwszy mecz 10. kolejki Ekstraklasy. Walcząca o najwyższe lokaty Wisła Płock mierzyła się z GKS-em Katowice, który próbuje uniknąć strefy spadkowej. Po tym meczu sytuacja obu ekip nie poprawiła się zbytnio.

W pierwszej połowie nie działo się zbyt wiele. Mimo to, w 45. minucie piłkarz Wisły Płock Zan Rogelj strzelił bramkę do szatni. Nie byle jaką, bo po efektownym rykoszecie.

Płocczanie wygrywali więc 1:0. W tamtym momencie klub z Mazowsza zajmował pierwsze miejsce w ligowej tabeli.

Wisła Płock już wygrywała. Nagle nadeszła 54. minuta, co za błąd Rafała Leszczyńskiego

Po zmianie stron, w 54. minucie doszło do bezprecedensowej sytuacji. Głównymi postaciami byli bramkarz Wisły Płock Rafał Leszczyński oraz zawodnik GKS-u Katowice Marcin Wasielewski. W tej akcji nie popisał się golkiper płocczan.

Rafał Leszczyński to doświadczony zawodnik na poziomie Ekstraklasy. Po latach gry w I Lidze, w ostatnich trzech sezonach w barwach Śląska Wrocław miał okazję występować na najlepszych polskich stadionach. Przed początkiem tego sezonu 33-latek zasilił szeregi Wisły Płock, tym samym opuszczając wrocławian, którzy spadli szczebel niżej.

Leszczyński jest podstawowym bramkarzem klubu z Mazowsza. We wszystkich dotychczasowych meczach udało mu się zachować cztery czyste konta. Być może byłoby tego więcej, gdyby nie potężny błąd w meczu z GKS-em Katowice.

W 54. minucie piłkarz katowiczan, Borja Galan, zagrał niedokładną piłkę do przodu. Tę przyjął Rafał Leszczyński, pokazując wcześniej rękoma, że ją ma. Ten jednak nie opanował do końca futbolówki, do której dopadł Marcin Wasielewski. Przeciwnik wymusił błąd na golkiperze i ostatecznie wpakował piłkę do pustej siatki.

Mogło być 1:0 dla Wisły Płock, a tak było 1:1. A GKS mógł wygrać, gdyby w 84. minucie uznano gola Adama Zrelaka. Sędziowie VAR dopatrzyli się jednak spalonego. Zatem, ostatecznie padł remis.

Tym samym, Wisła Płock jest aktualnie na trzecim miejscu w tabeli Ekstraklasy. Z kolei GKS Katowice zajmuje lokatę w strefie spadkowej, a dokładnie 16. pozycję. Kolejne mecze w sobotę 27 września. Druga Cracovia zagra z obecnym liderem, Górnikiem Zabrze, Bruk-Bet Termalica podejmie Piasta Gliwice, a Korona Kielce Lechię Gdańsk.

Rafał Leszczyński Grzegorz Wajda/REPORTER East News