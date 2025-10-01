Co tak naprawdę sędziowie widzą na VAR? Oto prawda. "Boję się jednego"

Sprawa znów stała się gorącym tematem, gdy kilka tygodni temu Radomiak Radom nie otrzymał ewidentnego rzutu karnego w meczu przeciwko Legii Warszawa. O ile Szymon Marciniak nie zauważył faulu z boiska, o tyle siedzący w wozie sędziowie VAR, mieli obowiązek zawołać go do monitora. - Mam swoją teorię na ten temat - mówi Interii jedna z osób ze środowiska sędziowskiego. I wskazuje problem: - Wciąż niektórzy sędziowie boją się wołać Szymona. Czasem wydaje mi się, że jest szukanie na siłę jakiegoś punktu zaczepienia, by wybronić kolegę z decyzji. Może tam dostrzegli dziubnięcie piłki przez obrońcę, może uznali, że istnieje choćby 5 proc. szansy, że do tego doszło, i tak się zakręcili, że nie zauważyli, że obrońca w ogóle tej piłki nie dotknął.

Sytuacja wywołała kolejne dyskusje, bo niedługo później Adam Lyczmański w programie Liga Plus Extra wyjawił, że sędziowie pracują na przestarzałym sprzęcie, na którym obraz bywa rozmazany, a dostrzeżenie detali bywa trudne. Z naszych informacji wynika, że jest to prawda tylko połowiczna. Obraz z kamer, z których korzystają sędziowie VAR, faktycznie pozostawiają wiele do życzenia jeśli chodzi o jakość - przepustowość jest tak niska, że rozdzielczość należałoby określić jako SD (standard definition - obraz już zupełnie wyparty z powszechnego użytku). Natomiast asystent sędziego VAR (tzw. A-VAR) ma obowiązek śledzić także transmisję na żywo - dokładnie tę samą, którą oglądają widzowie. Jeśli któraś z transmisyjnych powtórek jest lepsza niż te dostępne tylko dla sędziów, arbitrzy się nią posiłkują i korzystają z niej w normalnej jakości.

To oczywiście nie oznacza, że problemów nie ma. Poza drobnymi wyjątkami - bo PZPN właśnie zainwestował w nowy wóz VAR - samochody pamiętają jeszcze czasy wprowadzania VAR do piłki nożnej. A Polska była jednym z pionierów tych rozwiązań - i w czasach pionierskich w dużej mierze wciąż tkwi. Inni przechodzą rewolucję technologiczną, na Zachodzie mecze obsługiwane są ze stacjonarnych punktów, sprzęt jest nowy, a u nas wciąż na parkingach przy stadionach ustawiane są busy z sędziami. Regularnie dochodzi do awarii i fragmenty meczów pozbawione są VAR-u, czasem jest też kłopot z łącznością. Sam fakt, że sędziowie, zamiast siedzieć na miejscu, pokonują setki kilometrów w drodze na stadiony, by następnego dnia być już w zupełnie innym miejscu w Polsce - też jest problemem wpływającym na jakość pracy. Ekstraklasa czuje się poszkodowana, bo działanie systemu VAR leży po stronie związku, nie zaś spółki zajmującej się ligą.

Kiedy wreszcie będzie centrum VAR?

Na to pytanie wyżej nie da się dziś odpowiedzieć. Pierwsze medialne doniesienia odnośnie takiej inwestycji, pojawiły się w połowie 2022 roku. O sprawie dyskutowano wówczas także na zarządzie PZPN, niektórzy uważali ją za priorytetową, wskazując, że centralny VAR już wtedy działał w dziesięciu innych krajach. Mówiono o stworzeniu ekipy profesjonalistów wyspecjalizowanych wyłącznie w kierunku VAR-u. Jako wstępny realny (choć nie sztywny) termin wskazywano początek sezonu 2023/24. Jeśli byśmy się trzymali tej daty, mówilibyśmy już o dwuipółletnim spóźnieniu.

Trzy i pół roku później z tych planów nie ma nic, prócz… dalszych planów. Prezes PZPN mówił nam ostatnio, że sprawa jest w toku.

Cezary Kulesza: - Otrzymaliśmy oferty od kilku firm, które już przeanalizowaliśmy i wchodzimy w etap negocjacji. Wybierzemy oczywiście ofertę najkorzystniejszą oraz taką, która będzie gwarantem właściwej realizacji inwestycji. VAR będzie usytuowany w siedzibie PZPN. Na dziś monitory w wozach zostały zamienione na nowe i to jest nieprawda, że sędziowie widzą coś innego niż widzowie, że coś im "śnieży"... Po budowie centrum VAR wozy i tak będą potrzebne, bo będą mecze Pucharu Polski i może nie każdy klub będzie w stanie zapewnić odpowiedni przesył internetowy.

Jeden z sędziów Ekstraklasy, którego zagadujemy w tym temacie: - Boję się jednego. Że jeśli już PZPN zbuduje centrum VAR, zamiast niemieckich światłowodów, kupi jakieś chińskie, i zaraz się okaże, że obraz na monitorach nie jest taki, jaki powinien być. Natomiast na pewno nie jest tak, że my mamy gorszy obraz niż widzowie Canal Plus.

PZPN odpowiada nam na pytania

O komentarz poprosiliśmy biuro prasowe PZPN. Poniżej zamieszczamy odpowiedź.

Zgodnie z informacjami przekazanymi opinii publicznej w styczniu 2025 r. Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczął przygotowania do budowy Centrum VAR w siedzibie PZPN, mieszczącej się w budynku biurowym Bitwy Warszawskiej Business Center w Warszawie.

Przedstawiciele PZPN przeprowadzili wizyty robocze w federacjach, które stosują tego typu centra VAR. Celem wizytacji było przygotowanie założeń i wytycznych, które pozwolą wykorzystać najlepsze wzorce z innych krajów i dostosować je do polskich realiów.

Przeprowadzono prace analityczne i koncepcyjne, na podstawie których została wyznaczona dokładna lokalizacja. Centrum VAR powstanie w klatce A kompleksu Bitwy Warszawskiej Business Center w Warszawie. Łącznie wygospodarowano przestrzeń, która liczy ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

W wyznaczonej lokalizacji zostały przeprowadzone konsultacje eksperckie z udziałem przedstawicieli firm specjalizujących się w realizacji tego typu projektów. Federacja otrzymała już pierwsze opinie i wytyczne dla dalszych etapów realizacji inwestycji. O kolejnych etapach prac dotyczących Centrum VAR PZPN będziemy informować na bieżąco.

