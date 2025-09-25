Co dalej z Markiem Papszunem? Czy faktycznie pomógł mu Szymon Marciniak?

W przerwie meczu z Lechem Poznań - przy wyniku 0:2, który i tak był szczęśliwy dla Rakowa - media społecznościowe zalane zostały przez ogólne przekonanie, że Marek Papszun może tego kryzysu nie przetrwać. I bardzo możliwe, że gdyby miał inne nazwisko, przekonanie byłoby w stu procentach zasadne, jednak tutaj trzeba brać poprawkę na mały margines pod tytułem: prywatna relacja Michała Świerczewskiego z trenerem. Panowie tyle ze sobą przeszli, że od jakiegoś czasu właściciel Rakowa nie ukrywał, że etap znajomości przeszedł w etap przyjaźni. Do tego Świerczewski nie jest typem właściciela, który patrzy wyłącznie wąsko i jak widzi brak wyników, to z automatu zerka w stronę trenera - jednak obwinia też samych piłkarzy. Cały czas mówimy też o pierwszym kryzysie Rakowa za wieloletniej kadencji Papszuna, więc nawet w tak złej sytuacji temat zmiany trenera był wątpliwy.

Co dalej z Markiem Papszunem?

Ostatecznie temat w ogóle jest wyciszony, bo Raków nie przegrał, wstał z kolan i nawet ostatecznie mógł wygrać. Pomogła w tym czerwona kartka dla Luisa Palmy, jednak o ile okres gry w przewadze nie mógł dać odpowiedzi na pytanie, czy Raków pod Markiem Papszunem będzie jeszcze dobrze grać w piłkę, o tyle mógł dać odpowiedź na inne: czy zasadne są twierdzenia, że drużyna gra na jego zwolnienie - a takie teorie też się przecież pojawiały. Gdyby piłkarze faktycznie chcieli zagrać przeciwko trenerowi, nie zrobiliby wszystkiego, by mecz odwrócić. Teoria zatem między bajki.

Inna sprawa, że sami wcześniej dawali powody, by się nad tym zastanawiać - zwłaszcza w momentach w pierwszej połowie, gdy przy nadarzającej się okazji do kontry, drużyna… stawała w miejscu. Nie działało zresztą o wiele więcej - w Rakowie w pierwszej połowie było przerażająco mało jakości - zwłaszcza po oknie transferowym, w którym żaden klub Ekstraklasy nie wydał więcej na wzmocnienia. Do 35. minuty w grze częstochowian była jeszcze jakaś intensywność, ale zawieszona w próżni, sztuka dla sztuki. W parze z tą intensywnością szła masa niedokładnych podań, niecelne dośrodkowania. W pierwszej połowie właściwie nie było udanych dryblingów, którymi Raków zyskiwałby przewagę, a po drugiej stronie boiska nikt nawet nie udawał, że broni pola karnego.

Lech strzelił cztery gole, z czego dwa uznane, ale nawet te nieuznane i tak były kompromitacją obrony (a dołożyć jeszcze możemy piątą sytuację, w której Ishak nie wykorzystał sam na sam z Trelowskim). Ta połowa to był obraz drużyny w agonii. Kolejny raz, bo przecież ledwie dziewięć dni wcześniej ta sama drużyna zagrała najgorszą połowę meczu w całej częstochowskiej karierze Marka Papszuna.

Nigdy nie jest tak, że winny jest tylko trener, albo że winni są tylko piłkarze. Tutaj też zapewne te proporcje się rozkładają i ja bym odpuścił twierdzenia o grze przeciwko trenerowi i skupił się na pomyśle trenera na nich. I coraz częściej można odnieść wrażenie, że Marek Papszun diagnozuje problem nie w miejscach, w których on występuje. Przyszedł do drużyny Imad Rondić, po fatalnym pół roku w Kolonii, wcześniej po świetnej rundzie w Widzewie, a jeszcze wcześniej po byciu przez lata przeciętniakiem, który w sezonie nigdy nie strzelił więcej niż sześciu goli. Nagle Marek Papszun decyduje się ustawić całą grę pod niego do tego stopnia, że w dwóch kolejnych meczach przesuwa Brunesa na pozycję numer dziesięć, dzięki czemu nie zyskuje dobrego napastnika, ale za to takiego traci, w dodatku osłabiając też formację za napastnikiem, bo widać, że Brunes tam po prostu nie wygląda dobrze.

To są pewne alarmowe sytuacje. Na jednej z konferencji prasowych trener Papszun powiedział coś co też kazało się zastanowić nad przyszłością projektu - że bardzo trudno zdiagnozować problem, gdyż na treningach wszystko wygląda świetnie. A przecież problemy łatwiej rozwiązywać przy dobrym postawieniu diagnozy.

Z jednej strony dzięki czerwonej kartce dla Palmy dostaliśmy odpowiedź na pytanie, czy jest szansa, by drużyna grała przeciwko trenerowi i jest to cenna wiedza (że nie), z drugiej szkoda, że nie przekonaliśmy się, jak Raków by sobie poradził do końca meczu grając jedenastu na jedenastu i czy pomysły Marka Papszuna by zadziałały. Bo o ile pierwsza połowa była fatalna, o tyle w przerwie doszło do dwóch zmian w składzie, więc trener miał jakiś pomysł na naprawianie wyniku. Tylko właśnie - nowy pomysł był efektem poprzedniego, kompletnie chybionego.

Czy Szymon Marciniak pomógł Rakowowi?

W sprawie oceny Szymona Marciniaka za mecz w Częstochowie (zwłaszcza jego decyzji o przyznaniu rzutu karnego, z którego Raków doprowadził do remisu) za dużo jest emocji, a zbyt mało chłodnego spojrzenia.

Jeden z sędziów prowadzących mecze w Ekstraklasie powiedział Interii: to ten typ karnego, którego nie chcesz gwizdnąć, ale musisz. Narożnik pola karnego, obrońca idzie lekko zgapiony, przeciwnik idzie tylko po karnego, lekki kontakt kolanami. Jeśli piłka to gra błędów, to obrońca popełnił błąd, a napastnik to wykorzystał.

nternet jednak płonie, choć przy zachowaniu chłodnego spojrzenia, nie można być pewnym, ani czy doszło do kontaktu między Marko Bulatem, a Alexem Douglasem, ani czy nie doszło. Jednocześnie mało kto zwraca uwagę na jedno: Szymon Marciniak stoi trzy metry od akcji. Jest w nią wpatrzony i nikt mu nic nie zasłania. On tę sytuację ma na dłoni niż oferuje jakakolwiek powtórka.

Dlatego kluczem byłoby poznanie zapisu rozmowy między nim, a sędzią VAR - gdzie mogły paść słowa typu: nie każcie mi tego oglądać na monitorze, bo widziałem kolano uderzające w kolano i żadna kamera nie pokaże mi tego lepiej. Być może - gdy PZPN wreszcie wybierze nowego Przewodniczącego Kolegium Sędziów - doczekamy się takiego rozwiązania, bo zakulisowo da się usłyszeć, że temat istnieje.

