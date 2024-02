Co dalej z Górnikiem? Pieniądze się znalazły, konkretna obietnica zarządu

Chociaż Górnik Zabrze od strony sportowej prezentuje się bardzo dobrze, a podopieczni Jana Urbana plasują się w górnej połówce tabeli PKO Ekstraklasy, to od strony organizacyjnej i finansowej w klubie panuje chaos. Zawodnicy nie dostają wypłat, kolejni działacze odchodzą. Doszło do tego, że piłkarze nie wyszli na piątkowy trening przed meczem z Widzewem .

Są pieniądze dla Górnika. Obietnica władz klubu

To bardzo konkretna obietnica i miejmy nadzieję, że nie jest to tylko wybieg przed meczem z Widzewem, żeby zmotywować zawodników.

Piłkarska wiosna póki co sprzyja Górnikowi Zabrze. Zespół Jana Urbana w pierwszej kolejce po zimowej przerwie wygrał w Gliwicach z Piastem 3:1, by w poniedziałek pokonać u siebie Koronę Kielce w takich samych rozmiarach. Dzięki zdobytym sześciu punktom drużyna umocniła się na siódmej lokacie w tabeli Ekstraklasy. Do szóstego Rakowa traci trzy oczka, a nad ósmą Stalą ma cztery przewagi (zarówno częstochowianie, jak i mielczanie mają rozegrany jeden mecz mniej). A to wszystko przy fatalnej sytuacji organizacyjnej.