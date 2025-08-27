Co dalej z Dariuszem Mioduskim. Legia, PZPN, czy jedno i drugie?
Otoczenie Dariusza Mioduskiego nie ma wątpliwości - wkrótce właściciel Legii Warszawa zostanie wpisany do KRS jako wiceprezes PZPN. Z naszych informacji wynika, że związek wysłał już do KRS odpowiednie dokumenty wraz ze stanowiskiem, że nie widzi podstaw do kwestionowania możliwości pełnienia przez Mioduskiego funkcji wiceprezesa. Gdyby doszło jednak do czarnego scenariusza (z perspektywy Mioduskiego) i KRS uznał, iż zgodnie z zapisami ustawy o sporcie, nie może łączyć swojej funkcji w klubie oraz w związku, przez co musiałby wybierać - słyszymy, że na pewno nie zdecydowałby się na przekazanie Legii w inne ręce.
Odkąd 30 czerwca podczas walnego zjazdu PZPN doszło do przewrotu, w czasie którego zarząd związku przestał być przechylony w stronę związków wojewódzkich, a znacznie lepiej zbalansowany pomiędzy nimi, a przedstawicielami klubów, zakulisowo sporo można było usłyszeć o przeciąganiu liny. Powodów było kilka. Urażona duma Henryka Kuli i Mieczysława Golby, którym delegaci powiedzieli "dość", jeśli chodzi o ich stanowiska wiceprezesów (Kula został zdegradowany do "zwykłego" członka zarządu, Golba całkowicie wyrzucony). Zaskakująca i skuteczna wolta środowiska klubowego, które popsuło plany wojewódzkich "baronów" na zabetonowanie zarządu PZPN dla siebie. Wreszcie obsadzenie stanowiska wiceprezesów nie tymi, których chciała władza.
Jedną z takich osób był Dariusz Mioduski. Gdy w PZPN jakiś czas temu pytaliśmy, czy to prawda, że jego pozycja nie do końca jest na rękę prezesowi, usłyszeliśmy stanowcze zaprzeczenie podparte słowami: przecież właściciel Legii został rekomendowany na stanowisko wiceprezesa ds. zagranicznych przez Cezarego Kuleszę, a następnie poparty w głosowaniu delegatów. To oczywiście prawda, ale wybiórcza - przypomnijmy, że Kulesza zdecydował się na zaproponowanie Mioduskiego dopiero po dwóch nieudanych głosowaniach na swojego pierwotnego kandydata (Golbę), po których nastąpiły długie negocjacje w kuluarach. To tam prezes miał usłyszeć, że jeśli głosowanie ma przynieść rezultat, zarekomendowaną osobą musi być Dariusz Mioduski.
Wyborcza gra nie skończyła się wraz z zamknięciem sali obrad. Przeciąganie liny oparte było na sprawdzaniu, czy nowy wiceprezes ds. zagranicznych może zajmować swoje stanowisko. W tle były interesy - wszak nie tylko o urażoną dumę chodziło. Brak Mioduskiego w zarządzie PZPN to brak możliwości wystartowania przez niego w wyborach uzupełniających do Komitetu Wykonawczego UEFA, które odbędą się za dwa lata. Nie jest tajemnicą, że po tym, jak Cezary Kulesza nie dostał się do tego organu w tym roku, chciałby spróbować ponownie - a przecież i właściciel Legii, szeroko znany w Europie jako wiceprezes ECA (European Club Association - organizacji, zrzeszającej i reprezentującej interesy ponad 700 europejskich klubów piłkarskich), mógłby być naturalnym kandydatem.
O co właściwie chodzi?
Na to pytanie można odpowiedzieć dosłownie jednym zdaniem - o interpretację zapisu ustawy o sporcie. Kontrowersyjny punkt brzmi: "Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów". Otoczenie Dariusza Mioduskiego powołuje się na szereg ekspertyz prawnych, z których każda sprowadza się do wniosku, że właściciel Legii obejmując stanowisko w PZPN nie złamie tych zapisów, bo klub nie jest podmiotem realizującym cele statutowe związku i nie jest organizatorem rozgrywek, tylko w nich uczestniczy i ma własne cele statutowe oraz biznesowe. Do tego można dodać, iż sam Cezary Kulesza był wiceprezesem związku za czasów prezesury Zbigniewa Bońka, wciąż posiadając akcje Jagiellonii Białystok.
We fragmencie jednej z tych ekspertyz, czytamy:
"(...) Bycie akcjonariuszem klubu nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 9 Ustawy o Sporcie. Akcjonariusz nie działa bowiem we własnym imieniu i na własny rachunek, a jedynie uczestniczy w strukturze akcjonariatu danego klubu. Działalność klubów piłkarskich ma charakter samodzielny i dotyczy realizacji ich własnych celów sportowych czy komercyjnych, podczas gdy statutowe zadania PZPN odnoszą się z kolei do ogólnej koordynacji i organizacji całego systemu piłki nożnej w Polsce. To dwa odrębne obszary aktywności, które się uzupełniają, ale nie nakładają.
Istotne jest także rozróżnienie podmiotów realizujących zadania statutowe polskiego związku sportowego w rozumieniu Ustawy o Sporcie od organizacji członkowskich (w tym klubów), które mają własne cele i zadania. Statut PZPN w sposób jasny różnicuje te podmioty, a ograniczenia dotyczące łączenia ról właścicielskich w klubach piłkarskich i zarządczych z PZPN zawęża do stanowiska Prezesa PZPN i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Taka praktyka jest zgodna z rozwiązaniami przyjętymi w większości krajów europejskich, gdzie ewentualne ograniczenia dotyczą tylko wybranych najwyższych stanowisk i ról wykonawczych w narodowych federacjach.
Stąd też posiadanie akcji/udziałów w klubie piłkarskim bądź pełnienie funkcji członka jego zarządu nie może być utożsamiane z prowadzeniem działalności gospodarczej "związanej z realizacją zadań statutowych" PZPN w rozumieniu art. 9 ust. 3 pkt 2 i 2a ustawy o sporcie.
Statut PZPN, który został zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki (a w konsekwencji potwierdzono jego zgodność z obowiązującym porządkiem prawnym), wprost stanowi, że kandydatami na stanowiska wiceprezesów i członków zarządu PZPN mogą być osoby działające w strukturach klubów piłkarskich. Wyjątkiem są jedynie funkcje Prezesa PZPN i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, których ograniczenia w tym zakresie zostały zapisane wyraźnie i jednoznacznie. (...)"
Podsumowując, łączenie funkcji Wiceprezesa czy Członka PZPN z rolą akcjonariusza klubu piłkarskiego nie tylko nie narusza przepisów prawa, ale w pełni koresponduje z logiką funkcjonowania PZPN jako polskiego związku sportowego.
***
Usłyszeliśmy też zapewnienie, że Dariusz Mioduski, wbrew medialnym doniesieniom, podpisał wymagane do rejestracji oświadczenie, że zna i rozumieją opisywane wcześniej przepisy dotyczące konfliktów interesu, w tym, że nie posiada udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez PZPN jego zadań statutowych.
Co się teraz wydarzy?
Prawnicy Dariusza Mioduskiego wspomniane oświadczenie wraz z analizą prawną przesłali w terminie do PZPN.
Jednocześnie słyszymy, że komplet dokumentów do KRS wysłał już sam PZPN. Wraz ze stanowiskiem, że w przypadku Mioduskiego… nie ma konfliktu interesów. To największa zmiana w stosunku do poprzednich tygodni. Pozwalająca zakładać, że wszystko pójdzie po myśli właściciela Legii.
Co teraz nastąpi? W KRS konkretna osoba, referendarz, ocenia, czy są przeszkody, by wpisać odpowiednie nazwiska do dokumentacji. Jeśli ich nie zobaczy - to zamyka sprawę. Jeśli jednak nie wpisze Dariusza Mioduskiego, musi to uzasadnić. To uzasadnienie można zaskarżyć, a sprawa wówczas znajdzie się w sądzie. Na tym etapie można sądowi dostarczać analizy prawne, które Mioduski posiada i - jak się nas zapewnia - żadna z nich nie jest negatywna, mimo, że miały być zlecane zewnętrznym kancelariom. Do tego momentu w sprawie nie uczestniczy Ministerstwo Sportu, które w przypadku zaskarżenia ewentualnej negatywnej decyzji KRS może zostać włączone w sprawę w celu interpretacji swoich przepisów.
Póki co zarząd PZPN żyje swoim życiem. We wrześniu spotka się trzeci raz od momentu czerwcowego głosowania (wliczając "szybki" zarząd bezpośrednio po wyborach) i Dariusz Mioduski wystąpi na nim w roli wiceprezesa do spraw zagranicznych. Będzie pełnił tę funkcję nawet w przypadku negatywnej weryfikacji przez referendarza w KRS. Dopiero prawomocny wyrok sądu odbierający mu to prawo będzie skutkować zmianami, ale na dziś właściciel Legii Warszawa nie dopuszcza takiego scenariusza. W świecie interpretacji prawnych wszystko jest jednak możliwe. Z naszych informacji wynika, że gdyby faktycznie sprawa nie potoczyła się po jego myśli, zostanie przy Legii. PZPN wówczas na specjalnie zwołanym walnym zgromadzeniu, wybierze nowego członka zarządu.