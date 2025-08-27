Co dalej z Dariuszem Mioduskim. Legia, PZPN, czy jedno i drugie?

Odkąd 30 czerwca podczas walnego zjazdu PZPN doszło do przewrotu, w czasie którego zarząd związku przestał być przechylony w stronę związków wojewódzkich, a znacznie lepiej zbalansowany pomiędzy nimi, a przedstawicielami klubów, zakulisowo sporo można było usłyszeć o przeciąganiu liny. Powodów było kilka. Urażona duma Henryka Kuli i Mieczysława Golby, którym delegaci powiedzieli "dość", jeśli chodzi o ich stanowiska wiceprezesów (Kula został zdegradowany do "zwykłego" członka zarządu, Golba całkowicie wyrzucony). Zaskakująca i skuteczna wolta środowiska klubowego, które popsuło plany wojewódzkich "baronów" na zabetonowanie zarządu PZPN dla siebie. Wreszcie obsadzenie stanowiska wiceprezesów nie tymi, których chciała władza.

Jedną z takich osób był Dariusz Mioduski. Gdy w PZPN jakiś czas temu pytaliśmy, czy to prawda, że jego pozycja nie do końca jest na rękę prezesowi, usłyszeliśmy stanowcze zaprzeczenie podparte słowami: przecież właściciel Legii został rekomendowany na stanowisko wiceprezesa ds. zagranicznych przez Cezarego Kuleszę, a następnie poparty w głosowaniu delegatów. To oczywiście prawda, ale wybiórcza - przypomnijmy, że Kulesza zdecydował się na zaproponowanie Mioduskiego dopiero po dwóch nieudanych głosowaniach na swojego pierwotnego kandydata (Golbę), po których nastąpiły długie negocjacje w kuluarach. To tam prezes miał usłyszeć, że jeśli głosowanie ma przynieść rezultat, zarekomendowaną osobą musi być Dariusz Mioduski.

Wyborcza gra nie skończyła się wraz z zamknięciem sali obrad. Przeciąganie liny oparte było na sprawdzaniu, czy nowy wiceprezes ds. zagranicznych może zajmować swoje stanowisko. W tle były interesy - wszak nie tylko o urażoną dumę chodziło. Brak Mioduskiego w zarządzie PZPN to brak możliwości wystartowania przez niego w wyborach uzupełniających do Komitetu Wykonawczego UEFA, które odbędą się za dwa lata. Nie jest tajemnicą, że po tym, jak Cezary Kulesza nie dostał się do tego organu w tym roku, chciałby spróbować ponownie - a przecież i właściciel Legii, szeroko znany w Europie jako wiceprezes ECA (European Club Association - organizacji, zrzeszającej i reprezentującej interesy ponad 700 europejskich klubów piłkarskich), mógłby być naturalnym kandydatem.

O co właściwie chodzi?

Na to pytanie można odpowiedzieć dosłownie jednym zdaniem - o interpretację zapisu ustawy o sporcie. Kontrowersyjny punkt brzmi: "Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów". Otoczenie Dariusza Mioduskiego powołuje się na szereg ekspertyz prawnych, z których każda sprowadza się do wniosku, że właściciel Legii obejmując stanowisko w PZPN nie złamie tych zapisów, bo klub nie jest podmiotem realizującym cele statutowe związku i nie jest organizatorem rozgrywek, tylko w nich uczestniczy i ma własne cele statutowe oraz biznesowe. Do tego można dodać, iż sam Cezary Kulesza był wiceprezesem związku za czasów prezesury Zbigniewa Bońka, wciąż posiadając akcje Jagiellonii Białystok.

We fragmencie jednej z tych ekspertyz, czytamy:

"(...) Bycie akcjonariuszem klubu nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 9 Ustawy o Sporcie. Akcjonariusz nie działa bowiem we własnym imieniu i na własny rachunek, a jedynie uczestniczy w strukturze akcjonariatu danego klubu. Działalność klubów piłkarskich ma charakter samodzielny i dotyczy realizacji ich własnych celów sportowych czy komercyjnych, podczas gdy statutowe zadania PZPN odnoszą się z kolei do ogólnej koordynacji i organizacji całego systemu piłki nożnej w Polsce. To dwa odrębne obszary aktywności, które się uzupełniają, ale nie nakładają.

Istotne jest także rozróżnienie podmiotów realizujących zadania statutowe polskiego związku sportowego w rozumieniu Ustawy o Sporcie od organizacji członkowskich (w tym klubów), które mają własne cele i zadania. Statut PZPN w sposób jasny różnicuje te podmioty, a ograniczenia dotyczące łączenia ról właścicielskich w klubach piłkarskich i zarządczych z PZPN zawęża do stanowiska Prezesa PZPN i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Taka praktyka jest zgodna z rozwiązaniami przyjętymi w większości krajów europejskich, gdzie ewentualne ograniczenia dotyczą tylko wybranych najwyższych stanowisk i ról wykonawczych w narodowych federacjach.

Stąd też posiadanie akcji/udziałów w klubie piłkarskim bądź pełnienie funkcji członka jego zarządu nie może być utożsamiane z prowadzeniem działalności gospodarczej "związanej z realizacją zadań statutowych" PZPN w rozumieniu art. 9 ust. 3 pkt 2 i 2a ustawy o sporcie.

Statut PZPN, który został zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki (a w konsekwencji potwierdzono jego zgodność z obowiązującym porządkiem prawnym), wprost stanowi, że kandydatami na stanowiska wiceprezesów i członków zarządu PZPN mogą być osoby działające w strukturach klubów piłkarskich. Wyjątkiem są jedynie funkcje Prezesa PZPN i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, których ograniczenia w tym zakresie zostały zapisane wyraźnie i jednoznacznie. (...)"

Podsumowując, łączenie funkcji Wiceprezesa czy Członka PZPN z rolą akcjonariusza klubu piłkarskiego nie tylko nie narusza przepisów prawa, ale w pełni koresponduje z logiką funkcjonowania PZPN jako polskiego związku sportowego.

***

Usłyszeliśmy też zapewnienie, że Dariusz Mioduski, wbrew medialnym doniesieniom, podpisał wymagane do rejestracji oświadczenie, że zna i rozumieją opisywane wcześniej przepisy dotyczące konfliktów interesu, w tym, że nie posiada udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez PZPN jego zadań statutowych.

Co się teraz wydarzy?

Prawnicy Dariusza Mioduskiego wspomniane oświadczenie wraz z analizą prawną przesłali w terminie do PZPN.

Jednocześnie słyszymy, że komplet dokumentów do KRS wysłał już sam PZPN. Wraz ze stanowiskiem, że w przypadku Mioduskiego… nie ma konfliktu interesów. To największa zmiana w stosunku do poprzednich tygodni. Pozwalająca zakładać, że wszystko pójdzie po myśli właściciela Legii.

Co teraz nastąpi? W KRS konkretna osoba, referendarz, ocenia, czy są przeszkody, by wpisać odpowiednie nazwiska do dokumentacji. Jeśli ich nie zobaczy - to zamyka sprawę. Jeśli jednak nie wpisze Dariusza Mioduskiego, musi to uzasadnić. To uzasadnienie można zaskarżyć, a sprawa wówczas znajdzie się w sądzie. Na tym etapie można sądowi dostarczać analizy prawne, które Mioduski posiada i - jak się nas zapewnia - żadna z nich nie jest negatywna, mimo, że miały być zlecane zewnętrznym kancelariom. Do tego momentu w sprawie nie uczestniczy Ministerstwo Sportu, które w przypadku zaskarżenia ewentualnej negatywnej decyzji KRS może zostać włączone w sprawę w celu interpretacji swoich przepisów.

Póki co zarząd PZPN żyje swoim życiem. We wrześniu spotka się trzeci raz od momentu czerwcowego głosowania (wliczając "szybki" zarząd bezpośrednio po wyborach) i Dariusz Mioduski wystąpi na nim w roli wiceprezesa do spraw zagranicznych. Będzie pełnił tę funkcję nawet w przypadku negatywnej weryfikacji przez referendarza w KRS. Dopiero prawomocny wyrok sądu odbierający mu to prawo będzie skutkować zmianami, ale na dziś właściciel Legii Warszawa nie dopuszcza takiego scenariusza. W świecie interpretacji prawnych wszystko jest jednak możliwe. Z naszych informacji wynika, że gdyby faktycznie sprawa nie potoczyła się po jego myśli, zostanie przy Legii. PZPN wówczas na specjalnie zwołanym walnym zgromadzeniu, wybierze nowego członka zarządu.