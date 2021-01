​CIR: PKO Ekstraklasa włączyła się w promocję kampanii #SzczepimySię

Centrum Informacyjne Rządu informuje: PKO Bank Polski Ekstraklasa zrzeszająca najlepsze kluby piłkarskie w Polsce dołączyła do promocji szczepień przeciw Covid-19. W trakcie transmisji każdego meczu na ekranie będą wyświetlane informacje promujące szczepienia: #SzczepimySię oraz adres strony internetowej gov.pl/szczepimysie, na której znajdują się sprawdzone, rzetelne informacje na temat szczepień.

29 stycznia po zimowej przerwie wznowione zostały rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W trakcie transmisji każdego meczu, oprócz zmagań klubów w walce o mistrzostwo Polski, widzowie zobaczą zachętę do szczepień. Belka z hasztagiem #SzczepimySię oraz adresem strony gov.pl/szczepimysie, będzie wyświetlana co 15 minut obok zegara, w każdej połowie meczu.



Strona poświęcona szczepieniom jest cennym źródłem wiedzy. Znajdują się na niej nie tylko aktualne, sprawdzone informacje, ale także raporty, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania czy mapa punktów szczepień.



Świat sportu wspiera kampanię #SzczepimySięOprócz PKO Bank Polski Ekstraklasy do promocji szczepień włączyła się również PGE Ekstraliga i wszystkie kluby najlepszej żużlowej ligi świata. Do akcji dołączyło również ok. 50 sportowców, związków i klubów sportowych współpracujących z PKN Orlen oraz Energa SA - m.in. Piotr Małachowski, Paweł Fajdek, Maria Andrejczyk.



Kampania informacyjna #SzczepimySięKampania #SzczepimySię jest szeroko komunikowana na ulicach miast, w telewizji, radiu oraz Internecie. Powstała, żeby uświadamiać, informować i rozwiewać wszelkie wątpliwości na temat szczepionki.



Nowe billboardy zachęcające do szczepień przeciw COVID-19 zawisły w wielu miastach w Polsce - m.in. w Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Dąbrowie Górniczej, Częstochowie i Katowicach. Tym razem na tablicach możemy zobaczyć bohaterów jednego ze spotów wideo oraz hasło: #SzczepimySię. To nie tylko Twoja sprawa.



Ulotki informacyjne na temat szczepień zostaną dostarczone do blisko 15 mln domów. Znajdują się na nich najważniejsze informacje na temat trwających w Polsce szczepień na Covid-19.



W telewizji i Internecie możemy zobaczyć wideo z udziałem byłego żołnierza Armii Krajowej płk Witalisa Skorupki ps. Orzeł, który w spocie zachęca Polaków do szczepień. Zobaczyć i usłyszeć w radiu możemy także spot z udziałem Cezarego Pazury i ratowników medycznych. Walkę z koronawirusem ponownie wsparli także aktorzy: Stanisław i Mateusz Banasiukowie.



Akcja #SzczepimySię obecna jest w mediach społecznościowych, gdzie możemy m.in. obejrzeć krótkie animacje oraz dowiedzieć się więcej nt. szczepień z infografik.



Bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, jest dostępna pod numerem 989.