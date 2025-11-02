Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cios za cios w szlagierze Ekstraklasy. Legia ucieka spod gilotyny

Łukasz Żurek

Widzew Łódź zremisował 1:1 z Legią Warszawa w ekstraklasowym szlagierze weekendu. Na bramki kibice musieli czekać ponad godzinę. Gospodarze objęli prowadzenie po rzucie karnym wykonywanym przez Sebastiana Bergiera. Ekipa z Łazienkowskiej - już bez Edwarda Iordanescu - wyrównała dopiero w 85. minucie, gdy do siatki trafił Ermal Krasniqi. Impas stołecznej ekipy trwa w najlepsze i trudno sobie wyobrazić, by w najbliższym czasie został spektakularnie przełamany.

W powietrznym starciu Bartosz Kapustka kontra Juljan Shehu
W powietrznym starciu Bartosz Kapustka kontra Juljan ShehuPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Pierwszy raz w tym sezonie Legia przystąpiła do boju bez Edwarda Iordanescu w roli generała. Rumun pożegnał się ze stołecznym klubem dwa dni wcześniej. Rolę jego tymczasowego zastępcy obsadził Inaki Astiz.

Ostatni triumf na krajowym gruncie warszawianie odnieśli pod koniec września. Czy stadion Widzewa był odpowiednim miejscem na przełamanie niemocy? Odpowiedź twierdząca wydawała się ryzykowna.

"Derby Polski" bez bramki do przerwy. Potem cios za cios, Legia ratuje remis

Żądza wygranej z obu stron była tak wielka, że... po pierwszych 30 minutach statystyka strzałów celnych wynosiła 0-0. Jak na szlagier kolejki - słabo. Nic nie zwiastowało, że przez kolejną godzinę doczekamy się kanonady.

W tej części gry trybuny poderwały się w zasadzie tylko raz. W polu karnym gości padł Sebastian Bergier i oczekiwał od arbitra zdecydowanej reakcji. Został jednak zignorowany. O "jedenastce" nie mogło być mowy.

Na placu gry dominowała walka wręcz. W 22. minucie arbiter przerwał spotkanie, dając piłkarzom kilka dłuższych chwil na ochłonięcie. Powodem pauzy było zadymienie boiska po odpaleniu rac.

Po wznowieniu rywalizacji bliżej objęcia prowadzenia była Legia. Strzały Kacpra Urbańskiego, Radovana Pankova i Rafała Augustyniaka były jednak ofiarnie blokowane. A kiedy soczyście przymierzył Bartosz Kapustka, skuteczną interwencją popisał się Veljko Ilić. Serbski golkiper refleksem uratował też Steliosa Andreou... przed trafieniem samobójczym.

    Po zmianie stron spotkanie nabrało tempa i mogło się podobać. A co ważniejsze - padły bramki. Pierwszy cios zadali widzewiacy.

    Gdy w polu karnym Kacper Urbański pociągał za koszulkę Angela Baenę, arbiter po analizie VAR wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Bergier i okazał się niezawodnym egzekutorem.

    Długo wydawało się, że jeden gol rozstrzygnie szlagier weekendu. Ale taką wizję w 85. minucie zburzył Ermal Krasniqi. Albańczyk popisowo "nawinął" prostym zwodem Samuela Akere i przytomnym uderzeniem doprowadził do wyrównania, ustalając końcowy rezultat spotkania.

    Remis nie satysfakcjonuje żadnej ze stron. Widzew na swoim terenie za kadencji Igora Jovicevicia pozostaje niepokonany. Legia myślami jest już przy czwartkowym starciu z NK Celje w Lidze Konferencji.

      PKO Ekstraklasa
      14. Kolejka
      02.11.2025
      20:15
      Zakończony
      Sebastian Bergier
      66'
      Ermal Krasniqi
      85'
      Wszystko o meczu

      Statystyki meczu

      Widzew Łódź
      Legia Warszawa
      Posiadanie piłki
      42%
      58%
      Strzały
      11
      19
      Strzały celne
      3
      3
      Strzały niecelne
      2
      5
      Strzały zablokowane
      6
      11
      Ataki
      60
      92
      Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEOPolsat Sport
      Sędzia piłkarski, trener drużyny oraz inna osoba wymieniają uściski i gesty powitania na stadionie podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczna publiczność na trybunach.
      Igor Jovicević (przodem) wita przed pierwszym gwizdkiem Inakiego AstizaMarian ZubrzyckiPAP
      Grupa piłkarzy w białych strojach świętuje zwycięstwo na stadionie, wyrażając silne emocje, z uniesionymi ramionami, okrzykami i gestami radości, otoczona kibicami przebranymi w klubowe barwy.
      W tym momencie piłkarze Widzewa wierzyli, że gol Sebastiana Bergiera przełoży się na komplet punktów Marian ZubrzyckiPAP
      Tłum kibiców w czerwonych barwach macha flagami, a w tle unoszą się kłęby dymu z odpalonych rac, rozświetlając przestrzeń intensywnym pomarańczowym światłem.
      Sektor kibiców RTSMarian ZubrzyckiPAP

