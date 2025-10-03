Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cios za cios w klinczu beniaminków. To mógł być nowy lider Ekstraklasy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Lechia Gdańsk zremisowała 1:1 z Wisłą Płock na inaugurację 11. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze objęli prowadzenie przed przerwą po bramce Kacpra Sezonienki. Krótko po wznowieniu gry wyrównał Marcin Kamiński. "Nafciarze" nie wygrali piątego meczu z kolei i nie wykorzystali szansy powrotu na szczyt tabeli. Ekipa z Wybrzeża pozostaje na samym jej dnie.

Kacper Sezonienko (z lewej) otworzył wynik spotkania, ale Lechia nadal terminuje w strefie spadkowej
Kacper Sezonienko (z lewej) otworzył wynik spotkania, ale Lechia nadal terminuje w strefie spadkowejMarcin GadomskiPAP

Zwycięstwo w tym spotkaniu dla obu zespołów oznaczało coś więcej niż komplet punktów. Pełna pula windowała Wisłę na fotel lidera. Z kolei Lechia stawała przed szansą wydostania się ze strefy spadkowej, w której przyszło jej terminować od początku sezonu (karne pięć punktów na minusie).

Ekipa z Płocka okazał się rewelacją pierwszej fazy rozgrywek. Przez jakiś czas - w roli beniaminka - to ona otwierała ekstraklasową tabelę. Później przyszła jednak zadyszka. W czterech poprzednich potyczkach "Nafciarze" nie potrafili rzucić rywala na deski.

Cios za cios w starciu beniaminków. Lechia wciąż szoruje o dno tabeli

Goście przyjechali na Wybrzeże, żeby przełamać niemoc, ale od pierwszej minuty robili bardzo niewiele, żeby tak się stało. Otwartą ofensywę przypuściła Lechia. Na efekt czekała niespełna pół godziny.

Zanim padła pierwsza bramka, płocczanie w opałach znajdowali się trzykrotnie. Najpierw Andrias Edmundsson ofiarnym wślizgiem zatrzymał szarżę Tomasza Bobczka, który wychodził do sytuacji sam na sam. Później dwukrotnie groźnie uderzał Aleksandar Cirković - w pierwszym przypadku znakomitą paradą popisał się Rafał Leszczyński, w drugim futbolówka trafiła w boczną siatkę.

Po kolejnym natarciu Lechii mieliśmy korektę rezultatu. Długi wrzut autu wygenerował w polu karnym Wisły spore zamieszanie, do piłki przytomnie dopadł Kacper Sezonienko i po chwili zrobiło się 1:0. Była 29. minuta gry.

Zobacz również:

Adam Nawałka
Ekstraklasa

Coraz głośniej o Nawałce. Może przejąć klub Ekstraklasy. W tle miliony euro

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Przez cały kwadrans gdańszczanie układali misterny plan na drugą odsłonę spotkania. Ale ten legł w gruzach już po niespełna czterech minutach od wznowienia gry.

    Obrońcy Lechii zbyt krótko wyekspediowali piłkę ze swojego pola karnego po centrze z rzutu wolnego. Daniel Pacheco huknął z woleja w poprzeczkę, a futbolówka trafiła wprost do stojącego kilka metrów od bramki Marcina Kamińskigo. Wystarczyło dostawić tylko głowę, nie ruszając się z miejsca. 1:1!

    Mimo że remis nie satysfakcjonował żadnej ze stron, kolejne gole już nie padły. Zabrakło argumentów czysto sportowych. Lechia zostaje w strefie spadkowej, Wisła nie wraca na szczyt tabeli.

    Zobacz również:

    Dariusz Szpakowski
    Piłka nożna

    Lekarze niczego już nie ukrywali. Szpakowski zrozumiał ryzyko. "Nie ma mnie"

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      PKO Ekstraklasa
      11 kolejka
      03.10.2025
      18:00
      Zakończony
      Kacper Sezonienko
      29'
      Marcin Kamiński
      49'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Lechia Gdańsk
      Wisła Płock
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Lechia Gdańsk
      1 - 1
      Wisła Płock
      Posiadanie piłki
      54%
      46%
      Strzały
      12
      9
      Strzały celne
      5
      1
      Strzały niecelne
      4
      4
      Strzały zablokowane
      3
      4
      Ataki
      102
      61
      Roman Kołtoń: Jan Urban nie zagra Edwarda IordanescuPolsat Sport
      Dwóch piłkarzy rywalizujących w powietrzu o piłkę podczas meczu piłki nożnej, zawodnicy ubrani w zielony i czarny strój, w tle rozmyte trybuny wypełnione kibicami.
      Tomasz Bobczek kontra Marcin Kamiński Marcin GadomskiPAP
      Grupa piłkarzy w zielono-białych strojach świętuje wspólnie zdobycie bramki, stojąc blisko siebie przy bramce, w tle duży transparent kibiców Lechii Gdańsk.
      Gdańszczanie objęli prowadzenie, ale z murawy nie chodzili w roli zwycięzców Marcin GadomskiPAP
      Starszy mężczyzna w czarnej kurtce sportowej z logo klubu piłkarskiego stoi na tle nowoczesnego stadionu z żółtym, przeszklonym zadaszeniem. Na trybunach widoczne są rozmyte sylwetki kibiców, a w tle ekran z fragmentem meczu.
      John Carver, trener Lechii Gdańsk Marcin GadomskiPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja