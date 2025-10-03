Cios za cios w klinczu beniaminków. To mógł być nowy lider Ekstraklasy

Zwycięstwo w tym spotkaniu dla obu zespołów oznaczało coś więcej niż komplet punktów. Pełna pula windowała Wisłę na fotel lidera. Z kolei Lechia stawała przed szansą wydostania się ze strefy spadkowej, w której przyszło jej terminować od początku sezonu (karne pięć punktów na minusie).

Ekipa z Płocka okazał się rewelacją pierwszej fazy rozgrywek. Przez jakiś czas - w roli beniaminka - to ona otwierała ekstraklasową tabelę. Później przyszła jednak zadyszka. W czterech poprzednich potyczkach "Nafciarze" nie potrafili rzucić rywala na deski.

Cios za cios w starciu beniaminków. Lechia wciąż szoruje o dno tabeli

Goście przyjechali na Wybrzeże, żeby przełamać niemoc, ale od pierwszej minuty robili bardzo niewiele, żeby tak się stało. Otwartą ofensywę przypuściła Lechia. Na efekt czekała niespełna pół godziny.

Zanim padła pierwsza bramka, płocczanie w opałach znajdowali się trzykrotnie. Najpierw Andrias Edmundsson ofiarnym wślizgiem zatrzymał szarżę Tomasza Bobczka, który wychodził do sytuacji sam na sam. Później dwukrotnie groźnie uderzał Aleksandar Cirković - w pierwszym przypadku znakomitą paradą popisał się Rafał Leszczyński, w drugim futbolówka trafiła w boczną siatkę.

Po kolejnym natarciu Lechii mieliśmy korektę rezultatu. Długi wrzut autu wygenerował w polu karnym Wisły spore zamieszanie, do piłki przytomnie dopadł Kacper Sezonienko i po chwili zrobiło się 1:0. Była 29. minuta gry.

Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Przez cały kwadrans gdańszczanie układali misterny plan na drugą odsłonę spotkania. Ale ten legł w gruzach już po niespełna czterech minutach od wznowienia gry.

Obrońcy Lechii zbyt krótko wyekspediowali piłkę ze swojego pola karnego po centrze z rzutu wolnego. Daniel Pacheco huknął z woleja w poprzeczkę, a futbolówka trafiła wprost do stojącego kilka metrów od bramki Marcina Kamińskigo. Wystarczyło dostawić tylko głowę, nie ruszając się z miejsca. 1:1!

Mimo że remis nie satysfakcjonował żadnej ze stron, kolejne gole już nie padły. Zabrakło argumentów czysto sportowych. Lechia zostaje w strefie spadkowej, Wisła nie wraca na szczyt tabeli.

Statystyki meczu Lechia Gdańsk 1 - 1 Wisła Płock Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 12 9 Strzały celne 5 1 Strzały niecelne 4 4 Strzały zablokowane 3 4 Ataki 102 61

Roman Kołtoń: Jan Urban nie zagra Edwarda Iordanescu Polsat Sport

Tomasz Bobczek kontra Marcin Kamiński Marcin Gadomski PAP

Gdańszczanie objęli prowadzenie, ale z murawy nie chodzili w roli zwycięzców Marcin Gadomski PAP

John Carver, trener Lechii Gdańsk Marcin Gadomski PAP