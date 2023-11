Ciężki czas trenera Lecha Poznań, co dalej? "Kolejorz" znów upokorzony

Tym większą szansą, że przyjechał do niego Widzew Łódź - jeden z czterech zespołów bez zwycięstwa na boiskach rywali. Tyle że na boisku pokazał zdecydowanie większą determinację od faworyta wspieranego przez blisko 26 tys. kibiców.

Lech zaatakował jako pierwszy, Widzew wywalczył karnego. Zaskoczenie w Poznaniu

Lech zaczął to spotkanie tak, jak pewnie oczekiwanie od niego kibice. Skorzystał na pierwszym błędzie Widzewa w wyprowadzeniu piłki, Adriel Ba Loua i Kristoffer Velde pomknęli nad bramkę Henricha Ravasa . Norweg powinien wydobyć z tej sytuacji coś więcej niż kiepski strzał po ziemi.

Widzew się tym specjalnie nie przejął, nadal wysoko atakował gospodarzy , czekał na ich błąd. I dość szybko się go doczekał, potwierdziły się tu opinie, że zastąpienie Pedra Rebocho Eliasem Anderssonem na lewej obronie szefom "Kolejorza" niezbyt się udało . Szwed jest w defensywie kiepski, dziś udowodnił mu to już w 5. minucie Fábio Nunes .

Skrzydłowy Widzewa najpierw dobrze się zastawił, później, gdy poczuł but rywala na swoim bucie, upadł w polu karnym. Sędzia Damian Sylwestrzak nie miał wątpliwości, podyktował jedenastkę. Tyle że tę fatalnie wykonał Jordi Sánchez - uderzył lekko, do tego w środek bramki. Bartosz Mrozek nie miał tu żadnych kłopotów z interwencją.

Świetna postawa Widzewa, mógł prowadzić znacznie wyżej. Zdobył tylko jedną bramkę

Widzew nie przyjechał do Poznania, by się Lecha bać i czekać na niego przed swoim polem karnym. Łodzianie grali odważnie, zdecydowanie lepiej wyglądali od poznaniaków po przejęciu piłki. W ogóle lepiej wyglądali pod względem fizycznym, byli szybsi w pojedynkach biegowych.

Często korzystali też z niedokładności rywali, którzy fatalnie wyglądali w środkowej strefie. Nie było widać żadnego pomysłu Lecha na to spotkanie , "Kolejorz" bazował na indywidualnościach i czekał na jakieś "cudowne" zagranie Velde czy Mikaela Ishaka . Łodzianie dobrze jednak pilnowali liderów trzeciej drużyny Ekstraklasy. A w ataku byli po prostu lepsi.

Lech się obudził, mądra gra Widzewa. A po przerwie... wciąż to samo

Taka postawa Lecha powinna być zaskoczeniem, ale jeśli ktoś od dłuższego czasu obserwuje grę tej drużyny, to pewnie już się nie dziwi. Regularnie brakuje poznaniakom koncepcji, sytuacje tworzą głównie dzięki indywidualnym umiejętnościom swoich gwiazd. No i są nieporadni w defensywie, co potwierdzają w każdym spotkaniu.