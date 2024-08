Chwile grozy w meczu Legii, teraz taka wiadomość. Cios dla "Wojskowych"

Koszmarne zderzenie głowami w meczu PKO BP Ekstraklasy

Niedzielny pojedynek Śląsk Wrocław - Legia Warszawa nie przyniósł wielu emocji kibicom, choć na pewno trzeba docenić efektowną bramkę Bartosza Kapustki. Ostatecznie jednak gospodarze odpowiedzieli za sprawą Tommaso Guercio i hit zakończył się remisem 1:1 . To, co najbardziej elektryzowało opinię publiczną, wydarzyło się jednak tuż przed przerwą.

Jędrzejczyk nie zagra z Dritą

Stołeczny klub szybko przekazał fanom nowe wieści na temat zdrowia obu zawodników. "Pierwsze badania Kacpra Tobiasza i Artura Jędrzejczyka nie wykazały poważnych urazów głowy. Zawodnicy mają założone szwy na rany" - uspokajano. Wszystko wskazuje jednak na to, że trzy dni to za mało, by o urazie zapomniał Artur Jędrzejczyk. Jak przekazał Piotr Kamieniecki z TVP Sport, 36-latek nie poleciał nawet z drużyną do Kosowa.