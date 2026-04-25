Chwile grozy w Krakowie, karetka na murawie. 97. minuta i kompletny zwrot

Michał Chmielewski

Trwa 30. kolejka Ekstraklasy. W sobotę do Krakowa na mecz z Cracovią przyjechała drużyna Pogoni Szczecin. W pierwszej połowie goście wyszli na prowadzenie po błędzie bramkarza "Pasów". Koniec końców gospodarze rzutem na taśmę zdołali doprowadzić do remisu i zgarnąć cenny punkt. Pod koniec meczu na boisku pojawiła się karetka pogotowia.

Dwaj piłkarze Cracovii w biało-czerwonych pasach, numery 21 i 17, na tle kibiców, trzymają twarze w dłoniach.
Cracovia - Pogoń SzczecinKONRAD SWIERAD/ARENA AKCJINewspix.pl

Pierwsza połowa sezonu w wykonaniu Cracovii była kapitalna. "Pasy" długo utrzymywały się w pierwszej trójce tabeli. Po cichu liczono, że uda się awansować do europejskich pucharów, a nawet pozostać w grze o mistrzostwo.

W międzyczasie klub napotkał wiele pozasportowych problemów. W końcu z zespołem rozstał się Luka ElsnerSłoweniec był trenerem Cracovii od początku tego sezonu, wprowadził do drużyny wiele jakości, jednak w dziesięciu ostatnich meczach wygrać udało się tylko raz.

Tak Pogoń poradziła sobie w Krakowie

20 kwietnia szkoleniowcem krakowskiej drużyny został Bartosz Grzelak. Pięć dni później przyszedł czas na jego debiut w Ekstraklasie. Cracovia na własnym stadionie zmierzyła się z Pogonią Szczecin, która również zmaga się ze swoimi problemami. Biorąc pod uwagę markę "Portowców", z pewnością mieli oni nadziej na coś więcej, niż walkę w środku tabeli.

Od początku sobotniego spotkania gości straszył Ajdin Hasić, jednak żaden ze strzałów Bośniaka nie wylądował w siatce. W 17. minucie efektowną akcją popisał się Paul Mukairu. Nigeryjczyk zszedł do środka, po czym dryblingiem "położył" dwóch obrońców rywali. Zawiodło wykończenie. Jego płaskie uderzenie wylądowało na nogach wychodzącego z bramki Madejskiego.

Dwie minuty później golkiper Cracovii zawiódł na całej linii. Skapitulował przy dosyć lekkim strzale w środek autorstwa Kellyna Acosty. Błąd bramkarza gospodarzy sprawił, że to Pogoń wyszła na prowadzenie. W kolejnych fragmentach obie ekipy tworzyły sobie sytuacje, jednak żadna z nich nie była stuprocentowa. Pod względem tempa i jakości spotkanie oglądało się naprawdę przyjemnie.

Pod koniec pierwszej połowy Acosta i Karol Knap zderzyli się głowami. Powtórki pokazały, że cała sytuacja była naprawdę niebezpieczna. Po interwencji lekarzy wrócili do gry. W zespole Cracovii znów groźny był Hasić, który dośrodkowywał, dryblował. Mimo to "Pasy" schodziły na przerwę, przegrywając 0:1.

Dziesięć minut po rozpoczęciu drugiej części gry wychwalany Bośniak zagrał świetną piłkę "z fałsza" w pole karne "Portowców". Akcję na dalszym słupku zamykał Martin Minchev, który zmarnował idealną okazję na wyrównanie.

Gospodarze naciskali coraz bardziej wraz z każdą minutą. W tym samym czasie goście raczej bronili jednobramkowego prowadzenia, choć w końcówce Mukairu trafił w słupek. A wystarczyło jedynie dobrze dołożyć nogę po dośrodkowaniu.

Kolejnej sytuacji nie wykorzystał Jean Batoum. Trudno wyjaśnić, w jaki sposób Cracovia nie wepchała piłki do siatki. Wydawało się, że nieco na własne życzenie przegra w debiucie nowego trenera. Przed ostatnim gwizdkiem Oskar Wójcik wyleciał z boiska po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce. Defensor staranował Jana Biegańskiego. Na murawę wjechała karetka, to były chwile grozy. Na szczęście ze zdrowiem piłkarza Pogoni nie stało się nic drastycznego.

W doliczonym czasie gry, rzutem na taśmę gospodarze doprowadzili do wyrównania po golu Kahveha Zahiroleslama. Emocje sięgnęły zenitu, oba zespoły zaciekle walczyły o bramkę na wagę kompletu punków. Ostatecznie doszło do podziału oczek.

PKO Ekstraklasa
30. Kolejka
25.04.2026
20:15
Zakończony
Kahveh Zahiroleslam
90+-5'
Kellyn Acosta
18'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Cracovia
Pogoń Szczecin
Rezerwowi

Statystyki meczu

Cracovia
1 - 1
Pogoń Szczecin
Posiadanie piłki
58%
42%
Strzały
36
10
Strzały celne
4
2
Strzały niecelne
8
6
Strzały zablokowane
24
2
Ataki
85
78

Zawodnicy Cracovii podczas meczu Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice
