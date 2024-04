Chwila grozy w meczu Ekstraklasy. Piłkarz nagle upadł, zapanował strach

Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas spotkania ŁKS-u z Lechem Poznań. Kilka minut przed końcem pierwszej połowy na murawę upadł Dani Ramirez. Wyglądało to o tyle niepokojąco, że jego upadek nie wynikał z żadnego kontaktu z rywalem. Hiszpanowi po prostu zrobiło się słabo i nagle runął na ziemie. Na szczęście szybko pojawiły się przy nim służby medyczne, a piłkarz po kilku minutach uniósł kciuk w górę, pokazując, że dochodzi do siebie.