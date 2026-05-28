Chrobry Głogów - ŁKS Łódź. O której baraż? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Chrobry Głogów zmierzy się z ŁKS-em Łódź w półfinale baraży o Ekstraklasę. Oba zespoły zagrały trzy razy przeciwko sobie w minionym sezonie i Łodzianie aniu razu nie zdołali wygrać w podstawowym czasie gry.
Półfinał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy Chrobry Głogów - ŁKS Łódź zostanie rozegrany dzisiaj 28 maja na Stadionie Chrobrego Głogów o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik spotkania na stronie Interii Sport.
Chrobry Głogów zajął czwarte miejsce w minionym sezonie Betclic I ligi. Tuż za jego plecami uplasował się ŁKS Łódź. W związku z tym oba zespoły zagrają w półfinale baraży o PKO BP Ekstraklasę.
Spotkanie odbędzie się na Stadionie Chrobrego w Głogowie. Gospodarze stoją przed szansą, by wywalczyć historyczny dla klubu awans do Ekstraklasy, z kolei Łodzianie mogą do niej powrócić po dwóch latach przerwy.
Obie drużyny zmierzyły się w tym sezonie trzykrotnie. W lidze dwa razy wygrywał Chrobry, który jesienią triumfował u siebie 2:1, a wiosną 3:1 na Stadionie im. Władysława Króla w Łodzi. Trzecia potyczka odbyła się w ramach Pucharu Polski jeszcze we wrześniu. Wówczas w podstawowym czasie gry padł remis 3:3, a ŁKS triumfował 5:3 dopiero po dogrywce. Która z tych ekip tym razem wyjdzie zwycięsko z kolejnego bezpośredniego starcia?
