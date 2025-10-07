Edward Iordanescu nie ma w ostatnich tygodniach najlepszej prasy. Legia Warszawa wygrała tylko 2 z ostatnich 8 meczów, Ligę Konferencji zaczęła od domowej porażki 0:1 z Samsunsporem. Kibice zaczęli się zastanawiać, czy posada szkoleniowca "Wojskowych" jest bezpieczna. Piotr Koźmiński z Goal.pl zapewniał w poniedziałek, że na ten moment nie ma tematu zwolnienia trenera.

O nie najlepszej sytuacji stołecznego klubu sporo pisze się także w Rumunii. Na stronie głównej portalu gsp.ro znajdziemy trzy artykuły ze słowem "Iordanescu" w tytule. Jeden z nich kreśli scenariusz, w którym obecny selekcjoner reprezentacji Rumunii Mircei Lucescu podaje się do dymisji po październikowym zgrupowaniu.

Tamtejsza kadra ma swoje problemy, w tym roku zanotowała bilans 2-1-3. Wygrała tylko z San Marino i Cyprem. Przegrała z Austrią (1:2), Bośnią i Hercegowiną (0:3), odbiła się od Kanady (0:3). Na 3 kolejki przed końcem eliminacji mistrzostw świata jest trzecia, do miejsca barażowego traci 5 punktów. Do zdobycia zostało 9 oczek, co niemal skazuje Rumunów na niepowodzenie, tym bardziej że mają jeszcze po meczu z dwiema najsilniejszymi ekipami w tej grupie. Zdaniem dziennikarzy rezygnacja Lucescu jest realna.

Rumuńska federacja nie zapomina o Iordanescu. Śledzi jego sytuację w Legii Warszawa

Według gsp.ro w takim przypadku działacze federacji w pierwszej kolejności w szukaniu następcy zwrócą się do Iordanescu. Jak czytamy, w przeszłości zarzekali się, że nie zapłacą klauzuli rozwiązania kontraktu szkoleniowca, jednak wydaje się, że nie jest to twarde stanowisko.

Gdyby "Edi" został zwolniony przez Legię, natychmiast skontaktowaliby się z nim, aby omówić propozycję przejęcia pierwszej reprezentacji

Iordanescu prowadził już swoją ojczystą kadrę w latach 2022-2024. Poprowadził ją do 1/8 finału ostatniego EURO. Zrezygnował z pełnionej funkcji z powodów osobistych. 12 czerwca został oficjalnie ogłoszony trenerem Legii.

