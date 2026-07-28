W ramach drugiej serii gier Ekstraklasy czekają nas emocjonujące spotkania, takie jak chociażby starcia Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin, Wisły Kraków z Piastem Gliwice czy Cracovii z Pogonią Szczecin.

Nie mniej ciekawie będzie również na zapleczu elity. W drugiej kolejce I ligi naprzeciwko siebie staną m.in. zespoły Ruchu Chorzów i Miedzi Legnica oraz Lechii Gdańsk i Warty Poznań.

PZPN zapowiedział, w jaki sposób Ekstraklasa, I i II liga uczczą Powstanie Warszawskie

Jak za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Cezary Kulesza, przy okazji najbliższych spotkań na trzech najwyższych poziomach piłkarskich w Polsce uhonorowana zostanie 82. rocznica Powstania Warszawskiego.

"Piłka nożna to również wspólnota ważnych społecznie wartości i postaw. Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wszystkie mecze 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy i 2. kolejki Betclic 1. ligi, rozgrywane w dniach 31 lipca - 3 sierpnia 2026 r. zostaną poprzedzone odegraniem hymnu państwowego oraz minutą ciszy. Minuta ciszy poprzedzi również wszystkie mecze 2. kolejki Betclic 2. ligi. Chwała Bohaterom!" - napisał prezes PZPN.

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Przypomnijmy, Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 (Godzina "W"). Trwało do 2 października. Było to największe zbrojne wystąpienie podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza". Przez 63 dni powstańcy walczyli o wyzwolenie stolicy. Stolica Polski została doszczętnie zniszczona przez niemieckich okupantów.

Można spodziewać się, że na swoje spotkanie Zagłębiem (niedziela 2 sierpnia, godz. 14:45) specjalna oprawę przygotują kibice warszawskiej Legii, którzy już niejednokrotnie na to wydarzenie szykowali wyjątkowe transparenty, grafiki czy hasła.

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Piłka Ekstraklasy Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Cezary Kulesza Lukasz Gdak East News





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