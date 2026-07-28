Cezary Kulesza ogłosił ws. meczów Ekstraklasy. Jest oficjalny komunikat

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W najbliższy weekend rozegrana zostanie druga kolejka na najwyższych poziomach piłkarskich w Polsce. Od Ekstraklasy, po drugą ligę. Kilka dni przed rywalizacją na boisku komunikat ws. nadchodzących spotkań ogłosił Cezary Kulesza. Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej zapowiedział, że podczas meczów uhonorowana zostanie kolejna rocznica Powstania Warszawskiego.

Cezary Kulesza, prezes PZPN, przemawia przy mównicy na tle czerwonej ściany z napisem PZPN
Cezary Kulesza, prezes PZPNWojciech OlkusnikEast News

W ramach drugiej serii gier Ekstraklasy czekają nas emocjonujące spotkania, takie jak chociażby starcia Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin, Wisły Kraków z Piastem Gliwice czy Cracovii z Pogonią Szczecin.

Nie mniej ciekawie będzie również na zapleczu elity. W drugiej kolejce I lignaprzeciwko siebie staną m.in. zespoły Ruchu Chorzów i Miedzi Legnica oraz Lechii Gdańsk i Warty Poznań.

PZPN zapowiedział, w jaki sposób Ekstraklasa, I i II liga uczczą Powstanie Warszawskie

Jak za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Cezary Kulesza, przy okazji najbliższych spotkań na trzech najwyższych poziomach piłkarskich w Polsce uhonorowana zostanie 82. rocznica Powstania Warszawskiego.

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"Piłka nożna to również wspólnota ważnych społecznie wartości i postaw. Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wszystkie mecze 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy i 2. kolejki Betclic 1. ligi, rozgrywane w dniach 31 lipca - 3 sierpnia 2026 r. zostaną poprzedzone odegraniem hymnu państwowego oraz minutą ciszy. Minuta ciszy poprzedzi również wszystkie mecze 2. kolejki Betclic 2. ligi. Chwała Bohaterom!" - napisał prezes PZPN.

Przypomnijmy, Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 (Godzina "W"). Trwało do 2 października. Było to największe zbrojne wystąpienie podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza". Przez 63 dni powstańcy walczyli o wyzwolenie stolicy. Stolica Polski została doszczętnie zniszczona przez niemieckich okupantów.

Można spodziewać się, że na swoje spotkanie Zagłębiem (niedziela 2 sierpnia, godz. 14:45) specjalna oprawę przygotują kibice warszawskiej Legii, którzy już niejednokrotnie na to wydarzenie szykowali wyjątkowe transparenty, grafiki czy hasła.

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Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News
Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi na tle niebieskich, rozmytych trybun stadionu, spoglądając lekko w bok z neutralnym wyrazem twarzy.
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