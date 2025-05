Cezary Kucharski zabrał głos ws. Feio. Nie bał się tego powiedzieć

- Jeszcze nie wiem, czy będzie to informacja publiczna, ale chciałbym, aby najpierw to trener się o tym dowiedział - mówił kilka dni temu Michał Żewłakow, odnosząc się do przyszłości Goncalo Feio. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał również Cezary Kucharski. Były kapitan Legii Warszawa jest przekonany, że władze klubu podjęły już decyzję. - Ma wiele energii i zapału do pracy, ale brakuje mu genu zwycięstwa - przyznał.