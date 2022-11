Były selekcjoner bliski powrotu do Ekstraklasy. Jest wstępne porozumienie

Waldemar Fornalik pozostaje bez zajęcia raptem od tygodnia. Po pięciu latach pracy rozstał się z Piastem Gliwice . Nic nie wskazywało na to, że wróci do rywalizacji w Ekstraklasie tak szybko.

Fornalik za Stokowca w Lubinie. Zagłębie czeka na zimę

Do popisania kontraktu może dojść najwcześniej przed drugą rundą rozgrywek. Przepisy PZPN zabraniają prowadzenia dwóch zespołów tej samy klasy rozgrywkowej w jednym półroczu.

Notowania 50-letniego szkoleniowca mocno spadły w ostatni weekend po domowej porażce z Cracovią (0-2). "Gdyby nie my, to byście zapierdzielali dzisiaj na mecze do Niepołomic" - rzucił w dyskusji z rozgoryczonymi kibicami.