Były reprezentant Polski zaskoczył wszystkich. Zaczął wtedy mówić po serbsku
Umiejętności lingwistyczne Michała Żewłakowa są imponujące - posługuje się kilkoma językami, co z pewnością wielokrotnie przydawało się w jego sportowej karierze. Swoje zdolności udowodnił kilka lat temu w Kanale Sportowym, prezentując biegły serbski. To zaskakujące, bo nigdy nie grał w tamtym kraju.
W środowisku polskiej piłki nożnej nie brakuje poliglotów. Do historii przeszedł wywiad z 2018 roku z Grzegorzem Krychowiakiem odpowiadającym na pytania w czterech językach obcych - angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Inni zawodnicy również operują kilkoma, zazwyczaj ich umiejętności lingwistyczne determinuje przebieg CV, czyli to, w ilu krajach przebywali i jak długo.
Przykładem takiego intelektualisty może być też Michał Żewłakow, który podczas swojej dwudziestoletniej kariery zawodniczej (1993-2013) nauczył się wielu języków.
Michał Żewłakow to poliglota. Trudno zliczyć, ile zna języków
- W szkole uczyłem się rosyjskiego, ale nic nie pamiętam. Jednak już w trakcie kariery piłkarskiej postanowiłem sobie, że będę się uczył języków. Dobrze znam angielski i francuski, porozumiewam się w serbskim, a po grecku też już potrafiłbym wypowiedzieć to, co myślę. Ale to nie koniec. Uczę się hiszpańskiego. Cieszę się również z językowych zdolności dzieci - powiedział Polskiej Agencji Prasowej we wrześniu 2009 roku.
W reprezentacji Polski za kadencji Leo Beenhakkera czasem wcielał się w rolę tłumacza dla Ludovica Obraniaka.
Może zostanę menedżerem, bo mam kontakty, znam języki, lubię pomagać, a jeszcze można przy tym zarobić
Swoje umiejętności serbskiego potwierdził w 2020 roku, gdy wraz z Dominikiem Ebebenge był gościem Krzysztofa Stanowskiego w "Hejt Parku" w Kanale Sportowym. To ciekawe, bo przecież nigdy nie grał w tym kraju.
- Serbski to jest język, którego się nauczyłem tak przy okazji. Gdy grałem w Anderlechcie, Mouscron czy Olympiakosie, zawsze przebywałem z zawodnikami z Bałkanów - wyjaśnił. Następnie dał niemal 40-sekundową próbkę swojej serbszczyzny. Dostał za to brawa.