Były reprezentant Polski zaskoczył wszystkich. Zaczął wtedy mówić po serbsku

Tomasz Chabiniak

Umiejętności lingwistyczne Michała Żewłakowa są imponujące - posługuje się kilkoma językami, co z pewnością wielokrotnie przydawało się w jego sportowej karierze. Swoje zdolności udowodnił kilka lat temu w Kanale Sportowym, prezentując biegły serbski. To zaskakujące, bo nigdy nie grał w tamtym kraju.

Michał Żewłakow i Dariusz Mioduski
Michał Żewłakow i Dariusz MioduskiSebastian Frej/REPORTEREast News

W środowisku polskiej piłki nożnej nie brakuje poliglotów. Do historii przeszedł wywiad z 2018 roku z Grzegorzem Krychowiakiem odpowiadającym na pytania w czterech językach obcych - angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Inni zawodnicy również operują kilkoma, zazwyczaj ich umiejętności lingwistyczne determinuje przebieg CV, czyli to, w ilu krajach przebywali i jak długo.

Przykładem takiego intelektualisty może być też Michał Żewłakow, który podczas swojej dwudziestoletniej kariery zawodniczej (1993-2013) nauczył się wielu języków.

Michał Żewłakow to poliglota. Trudno zliczyć, ile zna języków

- W szkole uczyłem się rosyjskiego, ale nic nie pamiętam. Jednak już w trakcie kariery piłkarskiej postanowiłem sobie, że będę się uczył języków. Dobrze znam angielski i francuski, porozumiewam się w serbskim, a po grecku też już potrafiłbym wypowiedzieć to, co myślę. Ale to nie koniec. Uczę się hiszpańskiego. Cieszę się również z językowych zdolności dzieci - powiedział Polskiej Agencji Prasowej we wrześniu 2009 roku.

W reprezentacji Polski za kadencji Leo Beenhakkera czasem wcielał się w rolę tłumacza dla Ludovica Obraniaka.

Może zostanę menedżerem, bo mam kontakty, znam języki, lubię pomagać, a jeszcze można przy tym zarobić
Michał Żewłakow w 2011 r., dwa lata przed końcem kariery zawodniczej

Swoje umiejętności serbskiego potwierdził w 2020 roku, gdy wraz z Dominikiem Ebebenge był gościem Krzysztofa Stanowskiego w "Hejt Parku" w Kanale Sportowym. To ciekawe, bo przecież nigdy nie grał w tym kraju.

- Serbski to jest język, którego się nauczyłem tak przy okazji. Gdy grałem w Anderlechcie, Mouscron czy Olympiakosie, zawsze przebywałem z zawodnikami z Bałkanów - wyjaśnił. Następnie dał niemal 40-sekundową próbkę swojej serbszczyzny. Dostał za to brawa.

Mężczyzna z krótkimi, siwiejącymi włosami i brodą ubrany w ciemny garnitur, białą koszulę i granatowy krawat, stoi w otoczeniu innych osób w tle, z poważnym wyrazem twarzy.
Michał ŻewłakowGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w garniturze bierze udział w losowaniu, w tle nowoczesna grafika i przezroczyste misy z oznaczeniami pozycji faz grupowych.
Michał Żewłakow podczas losowania Ligi KonferencjiVALENTIN FLAURAUDAFP
Michał Żewłakow z kartką Legii Warszawa podczas losowania Ligi Konferencji, 21.02.2025 r.
Michał Żewłakow z kartką Legii Warszawa podczas losowania Ligi Konferencji, 21.02.2025 r.VALENTIN FLAURAUDEast News

