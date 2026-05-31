Były reprezentant Polski przeszedł całą drogę z Wieczystą. Kilka lat temu się śmiali

Rafał Sierhej

Michał Pazdan latem 2023 roku zdecydował się na ruch szokujący. Legendarny środkowy obrońca opuścił bowiem Jagiellonię Białystok na rzecz Wieczystej Kraków. Wówczas spotkało się to z dużą dozą niedowierzania, momentami nawet śmiechu. Po trzech latach Pazdan z kolegami może świętować awans do Ekstraklasy.

Michał Pazdan w historii reprezentacji Polski jest postacią wręcz legendarną. Wynika to oczywiście z tego, jaką parę tworzył z Kamilem Glikiem na mistrzostwach Europy 2016. Tym większe zdziwienie zapanowało, gdy tak ikoniczna postać zdecydowała się na opuszczenie Jagiellonii na rzecz trzeciej ligi.

Pazdan związał się kontraktem z Wieczystą Kraków, która wówczas dopiero snuła mocarstwowe plany o podbiciu polskiej piłki, ale była od tego bardzo daleko. Pazdan miał być liderem, który wprowadzi zespół do najwyższej klasy rozgrywkowej, a więc PKO BP Ekstraklasy.

Pazdan zrealizował cel. Wystarczyły trzy lata

Wieczysta stopniowo przybliżała się do tego celu. Gdy Pazdan zaczynał swoją karierę w jej barwach Wieczysta grała na czwartym poziomie. W kolejnym sezonie awansowała o jeden stopień, aby rozgrywki Betclic 1 Ligi w sezonie 2025/2026 zakończyć na trzecim miejscu w tabeli. To dawało baraże o awans do Ekstraklasy. 

W tych Wieczysta łatwo nie miała. W pierwszym meczu mierzyła się z Polonią Warszawa. Spotkanie układało się nieźle do 45. minuty. Wówczas Wieczysta prowadziła 1:0, ale czerwoną kartkę obejrzał Djermanović. Ostatecznie Wieczysta wygrała 3:2, zapewniając sobie awans do finału. 

W tym Michał Pazdan z kolegami mierzyli się z Chrobrym Głogów. Lepiej zaczęli przyjezdni z Głogowa, którzy po 15 minutach prowadzili, ale ostatecznie do szatni schodzili z remisem 1:1. Decydujący cios zadał w 56. minucie Stefan Feiertag. Dzięki Austriakowi Michał Pazdan i spółka mogą świętować awans do Ekstraklasy. 

