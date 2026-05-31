Były reprezentant Polski przeszedł całą drogę z Wieczystą. Kilka lat temu się śmiali

Michał Pazdan w historii reprezentacji Polski jest postacią wręcz legendarną. Wynika to oczywiście z tego, jaką parę tworzył z Kamilem Glikiem na mistrzostwach Europy 2016. Tym większe zdziwienie zapanowało, gdy tak ikoniczna postać zdecydowała się na opuszczenie Jagiellonii na rzecz trzeciej ligi.

Pazdan związał się kontraktem z Wieczystą Kraków, która wówczas dopiero snuła mocarstwowe plany o podbiciu polskiej piłki, ale była od tego bardzo daleko. Pazdan miał być liderem, który wprowadzi zespół do najwyższej klasy rozgrywkowej, a więc PKO BP Ekstraklasy.

Pazdan zrealizował cel. Wystarczyły trzy lata

Wieczysta stopniowo przybliżała się do tego celu. Gdy Pazdan zaczynał swoją karierę w jej barwach Wieczysta grała na czwartym poziomie. W kolejnym sezonie awansowała o jeden stopień, aby rozgrywki Betclic 1 Ligi w sezonie 2025/2026 zakończyć na trzecim miejscu w tabeli. To dawało baraże o awans do Ekstraklasy.

W tych Wieczysta łatwo nie miała. W pierwszym meczu mierzyła się z Polonią Warszawa. Spotkanie układało się nieźle do 45. minuty. Wówczas Wieczysta prowadziła 1:0, ale czerwoną kartkę obejrzał Djermanović. Ostatecznie Wieczysta wygrała 3:2, zapewniając sobie awans do finału.

W tym Michał Pazdan z kolegami mierzyli się z Chrobrym Głogów. Lepiej zaczęli przyjezdni z Głogowa, którzy po 15 minutach prowadzili, ale ostatecznie do szatni schodzili z remisem 1:1. Decydujący cios zadał w 56. minucie Stefan Feiertag. Dzięki Austriakowi Michał Pazdan i spółka mogą świętować awans do Ekstraklasy.

