Kibice Cracovii w tym sezonie zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. Sympatycy "Pasów" od dłuższego czasu muszą zwracać uwagę nie tylko na poczynania boiskowe swoich zawodników, lecz również na rozwój sytuacji w gabinetach osób zarządzających klubem.

Nie tak dawno dokonano zmian na samej górze hierarchii zarządu krakowskiego klubu. Najważniejszym elementem było swoiste przejęcie klubu przez Roberta Platka, który został większościowym akcjonariuszem spółki. Jednym z ruchów nowych zarządzających klubem było rozstanie z dotychczasowym prezesem Mateuszem Dróżdżem.

Jego miejsce zajęła wówczas Elżbieta Filipiak, małżonka zmarłego wieloletniego właściciela klubu Janusza Filipiaka. Nie trwało to jednak długo, a odejściu Filipiak z posady prezesa towarzyszyły wzajemne przepychanki medialne. Szerzej o sprawie na łamach Interii Sport pisał Przemysław Langier.

Zawirowania w gabinetach wywołały zamieszanie również w samym zespole. Na początku marca gruchnęła wieść o dymisji złożonej przez trenera Cracovii Lukę Elsnera, która miała zostać nieprzyjęta przez władze klubu. Sam Słoweniec ustosunkował się do doniesień na konferencji prasowej, potwierdzając tym samym pozostanie w Krakowie. Przynajmniej do końca sezonu.

W trakcie przerwy na mecze reprezentacji Cracovia opublikowała komunikat o dwóch wzmocnieniach związanych z zarządzaniem klubem. Dyrektorem generalnym pionu sportowego został Filip Trubalski, który z krakowskim klubem jest związany już od 2018 roku, a w przeszłości był m.in. dyrektorem technicznym pionu sportowego.

Drugie wzmocnienie z pewnością zaintryguję sympatyków polskiej reprezentacji. Dyrektorem ds. piłki nożnej w Cracovii został Artur Sobiech, były napastnik polskiej kadry. 35-latek ma na koncie 13 spotkań oraz dwa gole strzelone w seniorskiej reprezentacji Polski. Teraz w Krakowie otwiera nowy rozdział w swoim zawodowym życiu.

Sobiech kibicom Ekstraklasy dał się zapamiętać z występów kolejno dla Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa, Lechii Gdańsk oraz Lecha Poznań. Swój jedyny mistrzowski tytuł napastnik świętował z "Kolejorzem", natomiast wraz z Lechią sięgnął po Puchar Polski oraz Superpuchar. Poza granicami kraju najlepiej szło mu w Hannoverze 96, gdzie przez lata występował na poziomie niemieckiej Bundesligi.

Jego ostatnim klubem w karierze był cypryjski AS Ethnikos Achnas. Sam piłkarz tuż po rozstaniu z zawodowym sportem wciąż postanowił pozostać blisko piłki nożnej. Jak podaje krakowski klub, Sobiech ukończył prestiżowy program UEFA Executive Master for International Players (MIP), który jest skierowany do byłych piłkarzy. Głównym celem tego kursu jest przygotowanie do pełnienia kluczowych ról w strukturach piłkarskich.

Cracovia na osiem kolejek przed końcem sezonu zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. "Pasy" w tym momencie tracą pięć punktów do podium i jednocześnie mają sześć "oczek" przewagi nad strefą spadkową. W najbliższy weekend drużyna Elsnera zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.

Artur Sobiech i Maciej Rybus podczas meczu reprezentacji Polski Iwańczuk/REPORTER East News

Zawodnicy Cracovii podczas meczu Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice MICHAL KLAG/REPORTER East News

Artur Sobiech w reprezentacji Polski Iwańczuk/REPORTER East News

