Były reprezentant Polski ponownie w Ekstraklasie. Ogłoszono powrót, tam będzie pracował

Bartłomiej Wrzesiński

W trakcie przerwy w Ekstraklasie na mecze reprezentacji narodowych Cracovia ogłosiła wzmocnienie personalne. Do kadry zarządzającej klubem dołączył Artur Sobiech. Były napastnik reprezentacji Polski został nowym dyrektorem ds. piłki nożnej w krakowskim klubie. 35-latek jest świeżo upieczonym absolwentem prestiżowego kursu organizowanego przez UEFA, którego celem jest przygotowanie byłych piłkarzy do roli dyrektora sportowego.

Artur Sobiech i Michał Skóraś w białych koszulkach i niebieskich spodenkach, świętują bramkę na boisku, w tle kibice
Artur Sobiech i Michał SkóraśFOT. PATRYK PINDRAL/400mm.plNewspix.pl

Kibice Cracovii w tym sezonie zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę. Sympatycy "Pasów" od dłuższego czasu muszą zwracać uwagę nie tylko na poczynania boiskowe swoich zawodników, lecz również na rozwój sytuacji w gabinetach osób zarządzających klubem.

Nie tak dawno dokonano zmian na samej górze hierarchii zarządu krakowskiego klubu. Najważniejszym elementem było swoiste przejęcie klubu przez Roberta Platka, który został większościowym akcjonariuszem spółki. Jednym z ruchów nowych zarządzających klubem było rozstanie z dotychczasowym prezesem Mateuszem Dróżdżem.

Jego miejsce zajęła wówczas Elżbieta Filipiak, małżonka zmarłego wieloletniego właściciela klubu Janusza Filipiaka. Nie trwało to jednak długo, a odejściu Filipiak z posady prezesa towarzyszyły wzajemne przepychanki medialne. Szerzej o sprawie na łamach Interii Sport pisał Przemysław Langier.

Zobacz również:

Czarnogóra - Polska U21
Reprezentacja

Polacy wciąż niepokonani w walce o Euro. Zdecydował jeden gol, awans już blisko

Paweł Nowak
Łukasz Olszewski
Paweł Nowak, Łukasz Olszewski

Zawirowania w gabinetach wywołały zamieszanie również w samym zespole. Na początku marca gruchnęła wieść o dymisji złożonej przez trenera Cracovii Lukę Elsnera, która miała zostać nieprzyjęta przez władze klubu. Sam Słoweniec ustosunkował się do doniesień na konferencji prasowej, potwierdzając tym samym pozostanie w Krakowie. Przynajmniej do końca sezonu.

W trakcie przerwy na mecze reprezentacji Cracovia opublikowała komunikat o dwóch wzmocnieniach związanych z zarządzaniem klubem. Dyrektorem generalnym pionu sportowego został Filip Trubalski, który z krakowskim klubem jest związany już od 2018 roku, a w przeszłości był m.in. dyrektorem technicznym pionu sportowego.

Drugie wzmocnienie z pewnością zaintryguję sympatyków polskiej reprezentacji. Dyrektorem ds. piłki nożnej w Cracovii został Artur Sobiech, były napastnik polskiej kadry. 35-latek ma na koncie 13 spotkań oraz dwa gole strzelone w seniorskiej reprezentacji Polski. Teraz w Krakowie otwiera nowy rozdział w swoim zawodowym życiu.

Sobiech kibicom Ekstraklasy dał się zapamiętać z występów kolejno dla Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa, Lechii Gdańsk oraz Lecha Poznań. Swój jedyny mistrzowski tytuł napastnik świętował z "Kolejorzem", natomiast wraz z Lechią sięgnął po Puchar Polski oraz Superpuchar. Poza granicami kraju najlepiej szło mu w Hannoverze 96, gdzie przez lata występował na poziomie niemieckiej Bundesligi.

Jego ostatnim klubem w karierze był cypryjski AS Ethnikos Achnas. Sam piłkarz tuż po rozstaniu z zawodowym sportem wciąż postanowił pozostać blisko piłki nożnej. Jak podaje krakowski klub, Sobiech ukończył prestiżowy program UEFA Executive Master for International Players (MIP), który jest skierowany do byłych piłkarzy. Głównym celem tego kursu jest przygotowanie do pełnienia kluczowych ról w strukturach piłkarskich.

Cracovia na osiem kolejek przed końcem sezonu zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Ekstraklasy. "Pasy" w tym momencie tracą pięć punktów do podium i jednocześnie mają sześć "oczek" przewagi nad strefą spadkową. W najbliższy weekend drużyna Elsnera zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.

Zobacz również:

Jan Urban w trakcie treningu reprezentacji Polski przed meczem ze Szwecją
Reprezentacja

Jan Urban ogłosił skład na finałowy mecz ze Szwecją. Reakcja była jednoznaczna

Piłkarz reprezentacji Polski w czerwonym stroju z numerem 23 świętuje zdobycie gola podczas meczu piłki nożnej, na drugim planie widać innego zawodnika w podobnym stroju oraz rozmytą publiczność na trybunach.
Artur Sobiech i Maciej Rybus podczas meczu reprezentacji PolskiIwańczuk/REPORTEREast News
Zawodnicy Cracovii podczas meczu Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice
Zawodnicy Cracovii podczas meczu Ekstraklasy z Puszczą NiepołomiceMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 23 i napisem "Sukech" wykonuje gest wskazujący palcem, stojąc na boisku podczas meczu piłkarskiego, na drugim planie widoczny rozmazany zawodnik w niebieskim stroju.
Artur Sobiech w reprezentacji PolskiIwańczuk/REPORTEREast News
