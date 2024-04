Były reprezentant Polski miał nie grać. A najpewniej uratował już Ekstraklasę

Piast Gliwice w piątek o godz. 18 - 35 punktów, pięć oczek przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej Koroną Kielce . Warta Poznań - odpowiednio 34 i cztery. Ich bezpośredni mecz w Gliwicach mógł już dać jednej z tych drużyn względny spokój co do dalszej przyszłości. A tej przegranej - dalszy niepokój.

Piast akurat wydostał się z dołka po zwycięstwach nad Zagłębiem Lubin i Pogonią Szczecin, Warta ograła Koronę i zdemolowała Stal Mielec. To wszystko zapowiadało ciekawe widowisko, w którym jedna rzecz przemawiała za... gośćmi. Bo o ile od swojego powrotu do Ekstraklasy nie są w stanie pokonać Piasta w Grodzisku Wlkp., to w Gliwicach wygrywali zawsze. I zawsze do zera.