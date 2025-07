Były piłkarz Premier League w Ekstraklasie? Sensacyjna oferta, wieszczą hit

Coraz częściej znani europejscy piłkarze wybierają przenosiny do Polski. W 2024 roku piłkarzem Legii Warszawa został m.in. Ruben Vinagre, czyli były piłkarz Premier Leauge . Podczas tegorocznego okienka Jagiellonie Białystok wzmocnił Alex Pozo, gracz z ponad 100 występami w La Lidze . Do ich grona może niebawem dołączyć inny gracz, znany z Premier Leauge czy holenderskiej Eredivisie, Alireza Jahanbakhsh .

Według informacji portalu "WP SportoweFakty" znalazł się on na celowniku Widzewa Łódź. Jego sprowadzenie z pewnością wymagałoby posiadania sporego budżetu na pensje. Nie trzeba natomiast za niego płacić odstępnego, bowiem 92-krotny reprezentant Iranu od 1 lipca jest wolnym agentem po tym, jak zakończyła się jego współpraca z SC Heerenveen.

Widzew do tej pory dokonał już kilku transferów ofensywnych. Do klubu trafili już tacy zawodnicy, jak Mariusz Fornalczyk, Samuel Akere oraz Angel Baena. Co więcej, klub prowadził negocjację z m.in. Mariuszem Stępińskim czy Dawidem Kownackim. Nic dziwnego zatem, że zapatruję się na jeszcze jedno głośnie wzmocnienie.